Napoli, l’infortunio gela i tifosi: la notizia è inaspettata

Il Napoli, dopo la vittoria ai danni del Verona, è tornato a sognare lo scudetto. Preoccupano però le condizioni di un titolare.

La sconfitta rimediata con il Milan è ormai alle spalle. Il Napoli, grazie alla vittoria ottenuta in trasferta ai danni del Verona, si è rialzato tornando a sognare in maniera concreta lo scudetto. Una partita ostica, quella del “Bentegodi”, che gli azzurri sono riusciti a portare a casa grazie alla doppietta di Victor Osimhen bravo a sfruttare gli assist ricevuti da Mattia Politano e Giovanni di Lorenzo.

Oggi il ‘Corriere dello Sport’ ha rivelato un elemento curioso riguardante la sua prestazione. Il nigeriano, poco dopo aver siglato la rete del vantaggio, ha subito infatti una lussazione alla spalla destra. Nonostante il dolore, il calciatore è voluto rimanere comunque in campo risultando poi determinante per le sorti degli azzurri.

Ora le sue condizioni sono monitorate dallo staff medico del club. Nella giornata di ieri, stando a quanto si legge nel bollettino ufficiale diramato dalla società, l’attaccante ha “svolto in via preventiva lavoro personalizzato in campo”. Nelle prossime ore si terranno ulteriori controlli: il tecnico Luciano Spalletti, dal canto suo, spera di riaverlo a disposizione il prima possibile.

Napoli, Osimhen lavora a parte: le sensazioni del club

Osimhen, fin qui, ha disputato un’ottima stagione: 13 gol e 4 assist in 24 presenze complessive tra campionato (19) ed Europa League (5). Numeri che lo hanno fatto finire inevitabilmente nel mirino di alcuni top team della Premier League ma il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo nella prossima sessione del mercato.

Ora i riflettori sono puntati sulla prossima sfida, che vedrà i partenopei affrontare sabato alle ore 15 l’Udinese reduce da 4 risultati utili consecutivi (una vittoria e tre pareggi). Un avversario ostico, in forma, per Spalletti il quale nelle prossime ore aspetta di ricevere buone notizie in merito allo stato di salute di Osimhen.