Napoli, dalla Premier League un’offerta faraonica che preoccupa i tifosi

Ormai quasi certo del posto in Champions il Napoli sogna di vincere lo scudetto. Dal mercato arrivano però sirene per il futuro preoccupanti.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta andando oltre le più rosee aspettative di inizio stagione. Il club azzurro è in piena lotta per lo scudetto, che contende alle due milanesi, e sembra sempre più vicino ad assicurarsi la qualificazione alla Champions League.

Uno degli uomini simbolo della squadra guidata dal tecnico toscano è il giovane attaccante nigeriano Victor Osimhen. Il calciatore, dopo un grave infortunio, è recentemente tornato nel migliore dei modi e sta collezionando grandi prestazioni e reti decisive. I progressi di Victor sono ormai sotto gli occhi di tutti, anche dei club stranieri.

In vista della prossima stagione il Napoli ed i suoi tifosi dovranno fare attenzione alle sirene di calciomercato con molti calciatori appetiti dai top club europei. Tanti i nomi nel mirino delle big mentre il capitano Lorenzo Insigne ha già salutato, visto l’accordo dalla prossima stagione con il club canadese dei Toronto.

Napoli, le ultime di mercato sul futuro di Osimhen

Il Napoli ha acquistato Osimhen dal Lille per la cifra record di 70 milioni di euro ed arriverebbe alla cessione del bomber africano solo per offerte stratosferiche, le cosiddette cifre da capogiro.

Proprio a questa tipologia di offerta sta pensando il Newcastle, club di Premier League recentemente acquistato da uno sceicco. Il club inglese ha bisogno di un grande bomber e secondo quanto riporta The Sun Osimhen sarebbe il primo della lista. I Magpies sarebbero pronti a tutto per acquistare quello che viene considerato come uno dei giovani attaccanti più forti al mondo.