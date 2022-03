“Ho il fiato sul collo”: il tecnico vuota il sacco in conferenza, tifosi sorpresi

Sorpresa per l’atteggiamento dell’allenatore, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa quantomeno insolite

La Serie A è il campionato più bello d’Europa in questa stagione, con tre squadre che lottano per lo scudetto e una quarta che può inserirsi. Dalle altre parti, invece, le squadre in lotta sono al massimo due. Come in Premier League, dove Liverpool e Manchester City si trovano a distanza di un punto e stanno disputando un grande stagione. Ma anche come in Bundesliga, dove il Borussia Dortmund ha riaperto il campionato.

Dopo aver recuperato la partita con il Mainz, il Borussia Dortmund si trova a -4 dal Bayern Monaco, che ha perso diversi punti contro Bochum, Leverkusen e Hoffenheim. E i gialloneri ne hanno approfittato, pur non avendo avuto in squadra Erling Haaland per infortunio. Ora il centravanti norvegese sembra aver recuperato e si metterà a disposizione per tentare l’assalto al primo posto. E Julian Nagelsmann sembra essere molto preoccupato per queste ultime otto partite.

Bayern Monaco, Nagelsmann preoccupato dal Dortmund

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Union Berlino: “Sento il fiato sul collo più che nelle ultime cinque settimane. Ma ci troviamo di fronte a un calcolo semplice. Se vinciamo tutte le partite, saremo campioni. A prescindere da ciò che faranno i nostri avversari”. Insomma, il tecnico dei bavaresi sa che non portare a casa la Bundesliga potrebbe essere un duro colpo per l’ambiente.

Allo stesso tempo, il Borussia Dortmund vuole tornare a vincere il campionato. Per farlo, però, dovrà davvero vincere tutte le partite e sperare che il Bayern continui a perdere punti. Magari, anche il cammino in Champions League potrebbe distrarre Nagelsmann e i suoi, nonostante il sorteggio li abbia messo di fronte al Villarreal. Un sorteggio agevole, considerando la caratura degli altri avversari.