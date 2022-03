“Gli piacerebbe…”: Juventus, pronto un nuovo grande innesto?

Concentrata sul presente, la Juventus deve guardare anche al futuro e a un’occasione che potrebbe presto diventare concreta.

Anche se manca ancora molto alla fine della stagione, i ritmi frenetici del calciomercato impongono continue trattative e ragionamenti da parte dei club a medio e lungo termine. A maggior ragione questa estate, dove a livello europeo sono numerosissimi i colpi attesi che riguarderanno le squadre più importanti in Italia e in Europa.

Tra queste la Juventus, ancora alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Vietato sbagliare per il ds Cherubini, doveroso invece individuare le migliori occasioni che il mercato può offrire e immaginare un futuro dove l’addio di Paulo Dybala a parametro zero potrebbe diventare realtà.

Serviranno molti rinforzi. In difesa, dove Bonucci e Chiellini hanno ormai una carta d’identità importante, sugli esterni e soprattutto a centrocampo, reparto che molti addetti ai lavori considerano male assemblato e privo di equilibrio.

Juventus su Jorginho, l’agente apre

Gli addetti ai lavori accostano da tempo molti nomi alla Juventus. Tra questi quello di Jorginho, regista dell’Italia e del Chelsea campioni d’Europa. Un discorso che viene portato avanti dal momento in cui il mentore dell’italo-brasiliano Sarri arrivò a sedersi sulla panchina bianconera. E che da allora è rimasto sempre d’attualità.

L’ultima notizia in merito è rappresentata dalle dichiarazioni dell’agente Joao Santos, che cura gli interessi del giocatore. Come tutti i compagni, Jorginho sta vivendo al momento una situazione difficile al Chelsea dopo l’embargo al patron Abramovich avvenuto in seguito allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.

Una situazione che ha bloccato il club, che al momento deve pagarsi addirittura i viaggi in trasferta, e il motivo per cui l’agente, intervenuto nella trasmissione “Si gonfia la rete” su Radio Marte, prende tempo.

“Speriamo di superare presto le difficoltà. Penso che tutto verrà risolto a breve, per ora i giocatori rispondono impegnandosi sul campo” ha affermato. Per poi rivelare di essersi confrontato recentemente con il suo assistito: “Si parla da tempo della Juventus, ma il Chelsea ora non può muoversi sul mercato. Certo i bianconeri sono una grande realtà, e lui è cresciuto in Italia dove è arrivato quando aveva 15 anni. Un giorno gli piacerebbe sicuramente tornarci.”

Parole che certo scalderanno la tifoseria bianconera e il club stesso, che con l’arrivo di un metronomo come Jorginho a centrocampo potrebbero ritrovare l’identità di gioco perduta nelle ultime stagioni. E tornare a guardare al futuro con ambizione.