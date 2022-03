Dybala, lunedì nuovo incontro: la Juventus cambia tutto

In casa Juve continua a tenere banco la situazione di Dybala: l’argentino è a tre mesi dalla scadenza del contratto ma ora c’è una novità

La Juventus ha voltato pagina. L’amarezza per la nuova cocente delusione europea è stata confinata in un angolo. Massimiliano Allegri dovrà lavorare tanto in queste ore soprattutto da un punto di vista psicologico per rianimare una squadra che dopo la severa lezione ricevuta dal Villarreal corre il rischio di disunirsi. Un anno fa, dopo l’eliminazione per mano del Porto ha abbassato il suo livello e Pirlo ha dovuto faticare e non poco per metterla tra le prime quattro di Serie A. Il tecnico livornese ora dovrà mantenere lo spirito sui livelli di guardia per non correre gli stessi contraccolpi.

La dirigenza bianconera, intanto, rimane attenta sul futuro. In queste ore si parla tantissimo dell’inserimento di una nuova figura nei piani dirigenziali. Si è parlato di Giovanni Sartori, in uscita dall’Atalanta ma è stato raccontato pure dell’interesse mai sopito del club del presidente Andrea Agnelli nei confronti del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Il presente però passa attraverso il rinnovo del contratto di Paulo Dybala.

Juventus, l’entourage di Dybala lunedì incontra i dirigenti bianconeri, sullo sfondo diversi top club europei

Dopo alcuni mesi di freddezza, lunedì è il giorno dell’incontro tra la dirigenza della Juventus e l’entourage di Paulo Dybala. L’accordo di ottobre sulla base di circa 9 milioni di euro netti a stagione più bonus è stato sommerso dal club juventino che ha preso tempo in questi mesi rinviando l’incontro prima previsto per fine anno, poi per febbraio e dopo ancora per inizio marzo.

Questa strategia, come facilmente ipotizzabile, porterà anche a un ribasso dell’offerta per l’attaccante. D’altronde, la stagione dell’argentino è stata tormentata dagli infortuni. La sua presenza in campo è rimasta molto discontinua e anche nella partita più importante dell’anno, all’Allianz Stadium contro il Villarreal, Allegri ha potuto inserirlo soltanto negli ultimi minuti. Un quarto d’ora, troppo poco per un calciatore del suo calibro che deve tuttavia ritrovarsi dal punto di vista fisico per incidere come in passato e tornare ad essere quella ‘Joya’ che ha fatto innamorare i tifosi juventini e prima di loro anche quelli del Palermo.

Dybala analizzerà la nuova proposta ma inevitabilmente seguirà un’altra pausa. Gli ultimi mesi sono stati molto intensi e hanno modificato in peggio il rapporto tra le parti, prima molto solido. La priorità del calciatore di Laguna Larga, inizialmente rappresentata dal rimanere a Torino, ora potrebbe cambiare.

Alla finestra dell’ex Palermo c’è l’Inter ma anche Atletico Madrid e altri top club europei che si stanno cominciando a muovere in maniera concreta per prelevarlo a parametro zero.