“Situazione folle”: caos Chelsea, l’annuncio della dirigenza spaventa i tifosi

La dirigenza del Chelsea prende parola sul momento della squadra: qualche giorno fa le parole di Jorginho post Lille

Il Chelsea questo pomeriggio ha conosciuto la propria avversaria nei quarti di finale di Champions League. E’ il Real Madrid, che ha battuto il PSG agli ottavi grazie a due giocatori strepitosi come Modric e Benzema. Da qualche settimana, però, sta andando avanti una querelle per quanto riguarda la proprietà. Roman Abramovich è uno degli oligarchi più vicini a Vladimir Putin, per la guerra in corso tra Ucraina e Russia, il patron dei Blues ha ricevuto alcune sanzioni.

Sanzioni che hanno inevitabilmente coinvolto anche il Chelsea e i suoi tifosi. Una storia triste, anche perché così ci finiscono di mezzo gli appassionati del calcio e anche i giocatori. Perché si è parlato a lungo del fatto che i Blues non potessero viaggiare in aereo per le trasferte, ma solo in pullman. E diventa complicato farsi dalle sei alle dieci ore di bus quando poi ci sono partite da giocare ogni tre giorni.

Chelsea, la polemica di Cech

Petr Cech, direttore tecnico del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports: “Discutiamo con tutte le autorità per trovare un modo per finire la stagione. La situazione è folle e può cambiare dall’oggi al domani. Devastante vedere cosa sta succedendo in Ucraina con la guerra. Il nostro primo pensiero è rivolto alle vittime”. L’ex portiere ha dato un’idea di ciò che sta succedendo al Chelsea.

Ne aveva anche parlato Jorginho dopo aver battuto il Lille in Champions. La squadra si organizzerà per effettuare dei voli privati, tutti contribuiranno, visto che ci sono le possibilità. Una situazione assurda. Intanto, in FA Cup col Middlesbrough succederà proprio questo: volo privato per raggiungere il nord dell’Inghilterra, scongiurato il viaggio in pullman.