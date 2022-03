Italia, Mancini spiazza tutti: ufficiale, arriva la doccia fredda

Sono state diramate le convocazioni ufficiali per l’Italia in vista dei playoff. Tante novità tra gli azzurri di Roberto Mancini

La nazionale si prepara a quello che sarà uno dei momenti cruciali degli ultimi anni. La partecipazione ai prossimi Mondiali, come noto, è a rischio e serve che gli azzurri superino l’ostacolo dei playoff per riuscire a rientrare tra le squadre che si giocheranno la Coppa del Mondo in Qatar. Per Roberto Mancini è un’impresa da superare, soprattutto dopo aver vinto gli Europei. Sarebbe drammatico vedere proprio l’Italia estromessa dal Mondiale.

Il calcio nostrano, tra l’altro, non può di certo permettersi di restare fuori dalla Coppa del Mondo per due volte consecutive. Prima ci sarà la semifinale che vedrà i ragazzi di Mancini impegnati contro la Macedonia del Nord allo Stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo (incontro in programma giovedì 24 marzo alle ore 20.45). La speranza, ovviamente, è quella di portare a casa la vittoria e dunque la possibilità di giocare il secondo match, ovvero la finale contro la vincente di Portogallo-Turchia, in programma martedì 29 marzo.

Italia, i convocati di Mancini: il ct spiazza tutti

E cosi, proprio per questo particolare e fondamentale impegno, il ct ha convocato i 33 giocatori che arriveranno scaglionati in quel di Coverciano. Non c’è Mario Balotelli, nome che sembrava potesse rientrare nelle scelte di Mancini. Diverse novità tra gli azzurri, tra cui Luiz Felipe, Politano, Zaccagni ed anche la chiamata di Locatelli nonostante il momentaneo infortunio legato al Covid.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma);