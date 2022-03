Alle 18.45 spazio al primo match di questo weekend di Serie A. Al Mapei Stadium scendono in campo Sassuolo e Spezia.

Il Sassuolo ha inseguito una salvezza tranquilla, ma adesso si guarda anche avanti. La squadra di Dionisi dista ‘soltanto’ otto punti da un plausibile piazzamento europeo. Non sono pochi, certo, ma i tifosi amano sognare e da adesso alla fine della stagione ci sono ancora tanti punti in palio. Arrivati alla soglia dei 40 punti, ed con una distanza considerevole dalla zona retrocessione, l’obiettivo salvezza sembra ormai raggiunto.

Discorso molto diverso, invece, per lo Spezia. La squadra di Thiago Motta deve ancora conquistarsi in maniera netta la permanenza in Serie A. I liguri hanno appena 7 punti di vantaggio dal Venezia terzultimo che, però, ha anche una partita in meno. Ecco perchè i bianconeri non possono permettersi alcun tipo di passo falso, e devono cercare di portare quanti più punti possibile a casa da qui al termine della stagione.

Sassuolo-Spezia, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Kaan Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Traore. Allenatore: Alessio Dionisi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta