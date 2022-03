Balotelli, la batosta è pronta: circola una brutta notizia per SuperMario

Per SuperMario Balotelli non sembrano esserci buone notizie in arrivo: il rendimento con l’Adana non è sufficiente a strappargli il sorriso

Mario Balotelli in estate ha scelto di cambiare aria per convincere Roberto Mancini a dargli una chance. L’attaccante ha scelto la Turchia per ricominciare dopo una stagione trascorsa in Serie B al Monza. Finora, i numeri espressi con l’Adana Demispor non sono da buttare via. Il 31enne (farà 32 anni ad agosto) ha siglato dodici reti tra campionato e coppa e la sua squadra occupa la settima posizione in classifica, a distanza di due lunghezze dalla zona europea, complice pure il buon lavoro svolto da Vincenzo Montella. L’allenatore italiano nei mesi scorsi ha ‘sponsorizzato’ la chiamata di SuperMario in nazionale.

Roberto Mancini, che lo ha convocato per lo stage di gennaio, ha preso in considerazione la chiamata per Mario Balotelli. Il ct della Nazionale è molto legato all’attaccante, che ha voluto con sé in passato pure al Manchester City. Lo jesino in queste ore consegnerà l’elenco dei convocati per l’impegno per gli spareggi playoff con la Macedonia del Nord al quale l’Italia spera di aggiungere poi quello per la finale contro una tra Portogallo e Turchia. Secondo ‘Sportmediaset’ però per l’attaccante ex Inter e Milan si profila un’autentica mazzata.

Italia, convocati Roberto Mancini: Mario Balotelli verso l’esclusione, sì a Luiz Felipe e Joao Pedro

Le difficoltà per Roberto Mancini per arrivare a confezionare la lista di 30-32 calciatori che sarà ufficializzata in queste ore non sono mancate. Specie a centrocampo dal momento che Manuel Locatelli è risultato positivo al Covid mentre Sandro Tonali e Lorenzo Pellegrini hanno entrambi la febbre.

Dalla lista dei preconvocati che sarà consegnata dal ct, spiega ‘Sportmediaset’, saranno scelti di volta in volta gli elementi da utilizzare. In questo lungo elenco non dovrebbe esserci Mario Balotelli, la cui presenza secondo la redazione milanese era legata alle condizioni fisiche di Andrea Belotti. La possibilità di poter attingere dall’attaccante del Torino pare abbia messo fuori causa SuperMario.

Mancini dovrebbe convocare invece Joao Pedro. L’attaccante del Cagliari sarà favorito dalla sua duttilità tattica. Nella lista, poi, dovrebbe esserci spazio pure per il laziale Zaccagni preferito a Vincenzo Grifo.

L’infortunio occorso ieri pomeriggio a Rafael Toloi nel match dell’Atalanta contro il Bayer Leverkusen in Europa League, infine, favorirà la partecipazione alla spedizione del difensore della Lazio Luiz Felipe.