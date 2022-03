Juventus, colpo impensabile dal Napoli: chi può arrivare

I bianconeri hanno posto lo sguardo pure sul Napoli: il colpaccio sognato dagli azzurri è inimmaginabile ma Agnelli ha già avviato i sondaggi

La Juventus guarda avanti dopo l’eliminazione prematura dalla Champions League. I bianconeri anche questa volta si sono fermati agli ottavi di finale ma guai a parlare di fallimento a Max Allegri. La sua squadra, in ascesa in campionato, ha frenato la sua corsa contro il sottomarino giallo ma per riemergere ha già le idee chiare.

La società del presidente Andrea Agnelli pensa all’introduzione di una nuova figura in dirigenza per pescare gli elementi giusti con cui rinforzare la squadra in vista della prossima annata. Prima, tuttavia, l’obiettivo rimane quello di completare nel miglior modo possibile questa. Chiellini e compagni si stanno lentamente avvicinando alla testa della classifica ma nell’ultima fase della stagione dovranno anche guardarsi dal ritorno dell’Atalanta per il quarto posto. A questo, poi, vi è d’aggiungere la Coppa Italia, trofeo che potrebbe consentire alla Juventus di terminare laureandosi campione in un nuovo trofeo nazionale, allungando la striscia di successi.

Juventus, Agnelli è intenzionato a sorprendere tutti: non solo Sartori, contatti pure con il ds del Napoli Giuntoli

Andrea Agnelli guarda in casa delle principali rivali per offrire alla sua Juventus nuova linfa. Nelle ultime ore si è molto parlato dell’interesse dei bianconeri per il direttore tecnico dell’Atalanta Giovanni Sartori, tuttavia nell’edizione di oggi, ‘La Gazzetta dello Sport’ ha lanciato una clamorosa indiscrezione riguardo al futuro dell’area dirigenziale.

Secondo la ‘rosea’, infatti, il presidente juventino avrebbe condotto dei sondaggi pure con Cristiano Giuntoli. Anche il direttore sportivo del Napoli è stato contattato dalla Juventus. Il suo nome, a dire il vero, era già stato accostato con insistenza alla formazione torinese già nella passata stagione quando si è prodotto l’addio di Fabio Paratici, poi volato a Londra, sponda Tottenham.

Il direttore sportivo del Napoli è in azzurro dal 2015, anno in cui ha concluso la sua militanza con varie soddisfazioni al Carpi. Con la società di Aurelio De Laurentiis ha un contratto fino a giugno 2024.