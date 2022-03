Milan, Maldini infiamma il mercato: colpo a parametro zero dalla Premier

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini sta studiando le mosse per assicurarsi, dopo Giroud, un altro attaccante dalla Premier League

Il Milan non ha intenzione di mollare la presa. I rossoneri vogliono difendere il primo posto in questo finale di stagione per tornare alla vittoria nei confini nazionali. L’Europa, da cui i rossoneri sono stati eliminati già durante la fase a gironi di Champions League, dovrà ancora attendere. L’obiettivo in questo momento però è rappresentato dal campionato. Il vantaggio sulle altre pretendenti è risicato e dunque la volata scudetto si preannuncia caldissima. I rossoneri hanno tre punti di vantaggio sul Napoli e quattro sull’Inter. I nerazzurri tuttavia sono virtualmente ad uno poiché devono ancora giocare il recupero della partita con il Bologna.

Paolo Maldini però non molla un attimo il telefono pensando pure ad impostare il futuro prossimo. L’intenzione dei rossoneri rimane quella di potenziare la squadra per diventare ogni giorno più competitivi. In questo senso, la crescita rispetto allo scorso anno vi è già stata. Il Milan ora vuole continuare a migliorarsi per tornare veramente ‘grande’. E per farlo ha le antenne drizzate pure in Inghilterra, dove risiede l’ultimo obiettivo di mercato del direttore tecnico milanista.

Milan, si monitora con grande attenzione la pista Origi: l’attaccante del Liverpool può arrivare a parametro zero

Il Milan torna a guardare in Inghilterra per ripetere un’operazione simile a quella portata avanti durante la scorsa estate per prelevare Olivier Giroud. I rossoneri aggiungeranno almeno un attaccante alla propria linea. Potrebbero diventare due invece se Zlatan Ibrahimovic dovesse chiudere la sua carriera al termine dell’attuale contratto.

Seconda ‘La Gazzetta dello Sport’, Divock Origi è il grande obiettivo dei rossoneri per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante belga del Liverpool ha 26 anni ma già un’abbondante esperienza internazionale e dunque sarebbe il profilo ideale da aggiungere.

Inoltre potrebbe liberarsi a parametro zero e questo aspetto rende ancora più interessante la sua opzione. Il suo ingaggio attuale non preoccupa il Milan poiché i 3.5 milioni netti annui garantiti dai ‘Reds’ possono essere stanziati pure dalla società meneghina.

Ciò riguardo al quale Paolo Maldini si continua a interrogare è la scadenza reale del contratto del calciatore. In Premier League, infatti, è ormai una moda dilagante inserire un’opzione di rinnovo esercitabile dai club al soddisfacimento di alcuni obiettivi stabiliti all’interno delle clausole del contratto. Il Milan dunque vuole comprendere l’intenzione o meno del Liverpool di Klopp di tenere o meno Origi perché se dovesse essere disponibile realmente a parametro zero diventerebbe una grande opportunità di mercato, di quelle che piacciono al direttore tecnico rossonero.

Viceversa, se il Liverpool dovesse avere la ‘forza’ di rinnovarlo automaticamente allora il discorso potrebbe cambiare. Un anno fa, il Milan ha dovuto versare due milioni nelle casse del Chelsea per Giroud, per il quale era valido qualcosa di simile. Dovesse capitare pure per Origi, la cifra da versare alla formazione ‘Reds’ sarebbe ben più alta avendo Origi nove anni in meno rispetto al francese. Tutte considerazioni che Maldini sta compiendo e sta tentando di comprendere per consegnare a Pioli un altro attaccante di livello.