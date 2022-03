“Vlahovic mi ricorda…”: Juventus, rivelazione a sorpresa di Adani

Paragone a sorpresa di Daniele Adani rivelato dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions: riguarda Vlahovic

Tante sono le critiche che ha ricevuto Massimiliano Allegri e tutta la squadra dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Tre gol presi dal Villarreal allo Stadium sono troppi per una squadra che aveva l’obiettivo, o quantomeno il sogno, di vincere la coppa. Lo aveva dichiarato l’allenatore bianconero il giorno prima della disfatta. La prestazione non è stata negativa fino al 70-75′, ma Gerard Moreno ha cambiato completamente l’inerzia del match.

Il Submarino Amarillo ha portato a casa la vittoria, appunto, grazie al suo uomo migliore. E Vlahovic non è riuscito a incidere, per la quarta partita consecutiva. Buona la prestazione del portiere avversario Rulli, che ha negato il gol ai bianconeri diverse volte nel primo tempo. Il serbo è però servito poco e male dalla sua squadra, poco avvantaggiata dal gioco di Allegri. E di questo ha parlato Daniele Adani.

Juventus, Adani dice la sua su Allegri e Vlahovic

Di seguito, le parole di Adani ai microfoni di Twitch, nel corso della Bobo TV: “Io sono d’accordo quasi al 100% con Allegri quando parla di buona partita da parte della Juventus. Il Villarreal non ha creato pericoli per un tempo intero. L’approccio è stato aggressivo, ma non sono stati capaci di rientrare in partita dopo il gol subito. Il gioco non mi è dispiaciuto”. Parole chiare, che dimostrano quanto Adani abbia apprezzato la prestazione dei bianconeri, nonostante non sia amante del gioco Allegriano.

Lo stesso Adani ha poi parlato di Vlahovic: “Con quella traversa mi ha ricordato van Persie. Tutto ciò non è bastato. La Juve è qualitativamente superiore ad Ajax, Porto, Lione e Villarreal. Le squadre che l’hanno eliminata in questi anni”.