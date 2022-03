“L’ha fatto davvero”: Inter-Fiorentina, tifosi increduli a San Siro

Un assurdo retroscena durante la sfida che si è giocata a San Siro tra l’Inter e la Fiorentina. Uno dei giocatori si è staccato un dente.

L’Inter in campo contro la Fiorentina, un pareggio per i nerazzurri significa ennesimo stop ed una corsa Scudetto che si fa sempre più complicata. Serviva rispondere al Napoli, ma i ragazzi di Simone Inzaghi sono andati incontro ad un match molto complesso, che ha riservato tanti aspetti particolari.

E cosi il pareggio ha mostrato, di contro, una Fiorentina battagliera che si è presentata in quel di San Siro con grande coraggio e personalità. Vincenzo Italiano per tutta la partita ha dato indicazioni ai suoi, nel finale si è anche scontrato con il freddo del Meazza svestendosi e continuando ad aiutare la sua squadra nella gestione di un pareggio preziosissimo. C’è, però, un retroscena molto particolare emerso proprio durante la sfida.

Inter-Fiorentina, salta un dente in campo

Quando c’è tanta grinta in campo, capita che si vada incontro anche a scontro durissimi. E questi possono anche portare a situazione assurde, che emergono magari grazie al racconto che viene fatto da bordocampo. E cosi da DAZN arriva un retroscena molto particolare che riguarda Torreira.

Il centrocampista della Fiorentina, infatti, ha perso un dente in campo, o per meglio dire se l’è strappato. Il centrocampista, dopo uno scontro di gioco, ha sentito ballare troppo il dente davanti. Cosi si è avvicinato alla panchina, ha chiesto un fazzoletto e con questo ha deciso di strapparsi direttamente il dente. Una scelta particolare, in un momento di sicuro concitato del match. Anche tantissimi tifosi hanno commentato sui social, esterrefatti dal gesto del giocatore della Fiorentina: “Incredibile, l’ha fatto davvero! Si è tolto un dente”, uno dei tanti commenti sui social.