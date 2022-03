Infortunio Di Lorenzo, gli aggiornamenti: c’è una novità per Mancini

Meno di 48 ore fa il ct dell’Italia Roberto Mancini ha diramato i convocati in vista dei Playoff Mondiali, ma c’è attesa per le prossime ore.

Tra pochi giorni l’Italia di Roberto Mancini affronterà allo stadio Barbera di Palermo la Macedonia del Nord, match valido per la semifinale dei Playoff in vista dei Mondiali in Qatar.

Il match vede a rischio la presenza del difensore del Napoli e della Nazionale Giovanni Di Lorenzo. Il calciatore è uscito per infortunio nell’anticipo del match di Serie A tra Napoli ed Udinese e la sua presenza per il match di giovedi prossimo è a rischio.

Secondo le prime indicazioni raccolte dalla nostra redazione si esclude il peggio per il laterale destro. Il giocatore accusa dolore al ginocchio e si è spaventato, ma partirà per gli impegni con la Nazionale. Domani, in accordo tra lo staff medico e quello della Nazionale, il giocatore effettuerà gli esami strumentali e verranno valutate le sue condizioni.

Italia, Mancini trema: presenza a rischio per Di Lorenzo

Nel corso del secondo tempo di Napoli-Udinese Di Lorenzo è stato protagonista di uno scontro con il portiere dei friulani Silvestri. Il calciatore ha provato a restare in campo, ma Spalletti lo ha sostituito con il giovanissimo Zanoli.

Di Lorenzo era indicato da molti come probabilmente il favorito per il ruolo da titolare nelle prossime sfide, ma quest’infortunio complica i piani e la situazione di Di Lorenzo è da valutare. Il giocatore partirà per la Nazionale e solo in azzurro proveranno a capire le condizioni del calciatore. Di Lorenzo è a rischio in vista della delicata sfida con la Macedonia ed eventualmente la finale Playoff per la qualificazione ai Mondiali in Qatar.