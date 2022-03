Mondiali, doccia gelata per l’Italia e Mancini: può saltare i Playoff

A pochi giorni dai Playoff, l’Italia e Roberto Mancini tremano. Un infortunio può complicare le cose in vista del match con la Macedonia.

Nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A si stanno affrontando Napoli ed Udinese. Importante prova di forza degli azzurri che grazie a Victor Osimhen stanno ribaltando una gara molto complicata. L’anticipo di Serie A tocca da vicino anche l’Italia ed a pochi giorni dai Playoff Mondiali arrivano brutte notizie per Roberto Mancini.

Nel corso del secondo tempo, sul risultato di 2 a 1 per il club azzurro, il terzino del Napoli e della Nazionale Giovanni Di Lorenzo si è infortunato. Il calciatore, nel corso di una delle sue consuete cavalcate in avanti, si è scontrato con il portiere del club friulano Marco Silvestri, scontro che lo ha visto uscire malconcio.

Di Lorenzo ha provato a resistere per qualche minuto in campo, provando a giocare nonostante l’infortunio, ma dopo meno di 60 secondi è stato costretto al cambio. Spalletti ha inserito al suo posto il giovanissimo Zanoli. Una brutta notizia per il Napoli, ma soprattutto per la Nazionale italiana.

Mondiali, Mancini trema: Di Lorenzo a rischio per l’Italia?

Lo stop di Di Lorenzo preoccupa il Napoli in vista dei prossimi delicati impegni di campionato, ma non solo. Tra pochi giorni ci sarà Italia-Macedonia, semifinale dei Playoff per la qualificazione ai Mondiali ed il problema di Di Lorenzo mette in grande allerta Mancini.

Di Lorenzo è infatti il favorito per giocare sulla fascia destra azzurra, ma questo stop rischia di cambiare i piani del tecnico. L’Italia giocherà la semifinale il 24 Marzo e la finale eventualmente il 29 e c’è attesa per conoscere meglio le condizioni dell’ex terzino dell’Empoli.