Sarri non le manda a dire: la risposta alla provocazione di Mourinho

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in vista del derby ed ha risposto tra l’altro all’illustre collega Josè Mourinho.

C’è grande attesa nella Capitale per il derby di Roma tra Lazio e Roma. Una sfida molto sentita che vedrà protagonisti tra l’altro anche due grandi tecnici come Maurizio Sarri e Josè Mourinho. Due grandi personalità oltre a grandi allenatori e tecnici che spesso ‘divertono’ in conferenza stampa.

Dopo l’impegno in Europa League avevano fatto molto scalpore le dichiarazioni del tecnico giallorosso sulla Lazio e su Maurizio Sarri, con il tecnico letteralmente scatenato. Alla vigilia del match il tecnico biancoceleste non si è tenuto ed ha risposto cosi al suo noto collega:

“Il rapporto con Mourinho? Non sento alcuna rivalità, non siamo più importanti delle squadre che alleniamo. Entrambi abbiamo avuto alti e bassi nel corso della nostra carriera. Le parole di Mourinho sul fumo e sul divano? Ho smesso di fumare da giorni, è arrivato tardi”.

Lazio, le parole di Sarri in vista del derby

Il tecnico biancoceleste si è poi concentrato sulla partita ed ha parlato cosi del derby: “E’ una partita che fa storia a sè in assoluto, vale il triplo il derby. Sarà una partita difficile come il match di andata. I terzini? Vediamo cosa fare, non so se sparare tutto subito oppure no. Siamo consapevoli del tipo di gara da fare, è una gara particolare ed i nostri tifosi ci tengono. Acerbi? E’ una polemica che faccio fatica a capire, il gesto che ha fatto non può incrinare il rapporto di un ragazzo che ha lavorato per anni per la squadra”.

Il derby vale anche molto in chiave Europa League visto che le due squadre sono distanti solo un punto. La Lazio è quinta con 49 punti e dietro insegue la Roma a quota 48.