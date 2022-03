“Decisione incomprensibile”: Napoli-Udinese, dura critica per Forneau

La sfida vinta dal Napoli contro l’Udinese ha comunque delle conseguenze negative, a causa della squalifica di Osimhen: sui social è bufera.

Il Napoli ha vinto il match casalingo di campionato contro l’Udinese. Un 2-1 in ribalta che conferma la presenza degli azzurri nella lotta scudetto, conteso principalmente con Inter e Milan. La continuità di risultati sarà fondamentale per decretare il vincitore, in un testa a testa che pare destinato a durare fino alla fine della stagione. Si gioca in pochi punti e ogni settimana sembra essere quella giusta per modificare gli equilibri.

Fondamentale quindi sarà avere una strategia ben precisa, un gruppo consolidato e chiaramente i migliori uomini a disposizione. Su quest’ultimo punto si basa il disappunto del Napoli e in generale dei suoi sostenitori dopo le decisioni arbitrali durante la sfida contro l’Udinese.

Il direttore di gara Forneau, infatti, ha ammonito Amir Rrahmani per un fallo di mano. Il rumeno sarà così squalificato, per somma di ammonizioni, in occasione del match contro l’Atalanta e lo stesso destino toccherà a Victor Osimhen.

Napoli-Udinese, bufera social per l’ammonizione da squalifica a Osimhen

Nei minuti di recupero, in particolare al 92′ di Napoli-Udinese, l’arbitro ha estratto un giallo per Osimhen per un supposto fallo di mano da parte del nigeriano al limite dell’area di rigore. Un’azione che in realtà, rivista, pare praticamente non esserci o comunque non tanto rilevante per una decisione così precipitosa e dalle pesanti conseguenze.

Essendo già diffidato, Osimhen mancherà la sfida di cartello contro l’Atalanta, in programma alla ripresa del campionato. Il tweet del giornalista Nicola Raiano, dopo l’accaduto, riassume la valanga di messaggi di disappunto da parte dei tifosi partenopei per le conseguenze di tale decisione, poco meditata: “Fourneau ha dato un’ammonizione inesistente ad Osimhen, il quale salterà “solo” la sfida contro l’Atalanta. Anche questi sono errori che condizionano il campionato, soprattutto in questa fase”.