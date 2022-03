Doccia gelata per Spalletti e i tifosi: è successo durante Napoli-Udinese

La vittoria del Napoli contro l’Udinese non è soltanto motivo di esultanza per Spalletti: il verdetto ha anche conseguenze negative per gli azzurri.

La squadra azzurra ha dato spettacolo allo Stadio Maradona nel pomeriggio di sabato, in occasione del match di campionato contro l’Udinese. La formazione friulana aveva chiuso in avanti nel primo tempo grazie a una rete di Deulofeu, ma gli azzurri hanno recuperato e ribaltato il risultato grazie a una doppietta di Victor Osimhen negli ultimi 45′ della sfida.

Per Luciano Spalletti e i suoi grande soddisfazione. Da una parte ancora una volta la conferma del grande momento del nigeriano, sempre più protagonista e macchina da gol, e dall’altra parte anche la serenità di aver raggiunto in classifica il Milan. Ora è tutto nelle mani dei rossoneri, ma il Napoli ha fatto la sua parte.

Nonostante ciò, resta l’amaro in bocca per alcuni verdetti del campo, che porteranno la squadra di Spalletti ad affrontare con due/tre assenze lo scontro contro l’Atalanta, previsto dopo la sosta della Nazionali, ovvero il prossimo 3 aprile.

Napoli-Udinese, gli azzurri vincono ma in due/tre salteranno l’Atalanta

Due titolarissimi indubbiamente mancheranno contro la formazione di Gasperini. Si tratta del difensore Amir Rrahmani e proprio dell’attaccante Victor Osimhen. Il primo è stato ammonito al 63′ per un fallo di mano, mentre il nigeriano in pieno recupero per comportamento scorretto. Due gialli a due calciatori già diffidati, quindi squalificati per il prossimo turno.

L’altra possibile assenza, che andrà verificata nei prossimi giorni, è quella dell’immancabile Giovanni Di Lorenzo. Il terzino al minuto 78 è uscito dal campo, dopo aver cercato di stringere i denti, a causa di uno scontro con il portiere Silvestri, in seguito a una punizione battuta dal Napoli, poi ripetuta. Apparentemente il calciatore ha subito una botta alla tibia. Le sue condizioni saranno verificate, anche per capire se potrà rispondere alla chiamata in Nazionale del Ct Mancini o se dovrà osservare riposo. In tal caso andrà poi riconfermata la presenza alla ripresa del campionato col Napoli.