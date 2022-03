“Dimissioni”: Ancelotti umiliato, è caos nel Real Madrid

Crollo verticale del Real Madrid di Ancelotti nel Clasico contro il Barcellona. Sorride il club blaugrana, è nata ufficialmente l’era Xavi.

Si è disputato questa sera il Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Epilogo inatteso con la squadra capolista letteralmente annichilita ed un 4 a 0 destinato a lasciare strascichi. Il tecnico esordiente nel Clasico Xavi ha vinto nettamente la sfida con il collega molto più esperto Carlo Ancelotti ed in questo caso sconfitto.

L’assenza di Karim Benzema non lascia attenuanti ad un Real mai in partita con i catalani che hanno dilagato grazie alla doppietta di Aubameyang ed alle reti di Araujo e Ferran Torres. Gara a senso unico e tante le critiche che hanno colpito durante la gara e nel post partita il plurititolato Carlo Ancelotti.

Sui social l’ex tecnico di Juventus, Napoli e Milan è stato attaccato ed addirittura c’è chi ha chiesto le dimissioni. Il tecnico ha lasciato fuori gente del calibro di Gareth Bale, Eden Hazard e Luka Jovic e soprattutto la scelta di lasciare fuori quest’ultimo con l’assenza di Benzema non è stata gradita.

Real Madrid, Ancelotti criticato ovunque sui social

In questi minuti Carlo Ancelotti è diventato di tendenza sui social con tanti tifosi blancos che criticano in maniera veemente le scelte del tecnico italiano. Ancelotti è in corsa ancora sia per la vittoria del campionato (dove il Real è ampiamente favorito) che per la Champions League dove invece i Blancos sfideranno ai Quarti il Chelsea campione d’Europa.

Una disfatta che resta però non semplice da dimenticare. Il Clasico è molto importante per entrambe le squadre ed una batosta del genere non sarà facilmente dimenticata da Ancelotti e soprattutto dai suoi tifosi.