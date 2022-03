“Uno scandalo”: Real-Barcellona nel caos, l’equivoco arbitrale spiazza i tifosi

Risultato clamoroso al Bernabeu: tante polemiche arbitrali. Il Real Madrid crolla con Ancelotti contestato ed il Barcellona che sorride.

Si sta disputando in questi minuti il Clasico tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti ed il Barcellona di Xavi. Rispetto al passato questa sfida non aveva importanza in termini di campionato, ma ha come sempre grande prestigio.

Dopo un’ora di gioco i blaugrana stanno dominando al Bernabeu dove sono avanti addirittura per 4 a 0. Aubameyang e Dembele stanno trascinando i Blaugrana mentre nei Blancos pesa l’assenza fondamentale di Karim Benzema. In questi minuti il tecnico italiano Ancelotti è finito pesantemente nel mirino della critica e sui social, in Spagna, sono in tanti a criticare la gestione di questo match.

Questo risultato porta con sè però anche grandi polemiche a causa di ciò che è accaduto sul quarto gol, il secondo realizzato da Pierre Aubameyang. In occasione della quarta rete blaugrana il guardalinee ha alzato la bandierina per segnalare il fuorigioco, l’azione è continuata ed Aubameyang ha insaccato in porta.

Real-Barcellona, equivoco sul quarto gol

Dopo la rete di Aubameyang, in Spagna, sono letteralmente esplosi i social. Tanti tra i tifosi madrileni hanno gridato allo scandalo sottolineando come il gol a loro parere andava annullato. Sui social la decisione dell’arbitro è stata definita come uno scandalo.

In realtà c’è stato però un equivoco arbitrale, spiegato sempre sui social. L’ex arbitro Iturralde, molto famoso in Spagna, ha chiarito che l’assistente può essere consultato ma la decisione riguardo il gol spetta esclusivamente all’arbitro. Nell’occasione l’arbitro ha lasciato giocare e di conseguenza il gol è stato giustamente ritenuto valido.