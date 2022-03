“Lo stanno comprando”: Fiorentina, la gran notizia di mercato dopo l’Inter

Dopo il pareggio di ieri per 1-1 contro l’Inter di Inzaghi, per la Fiorentina c’è una notizia di mercato molto importante.

La Fiorentina ha pareggiato ieri a San Siro 1-1 contro l‘Inter. Il primo è terminato sul risultato di 0-0 ma è stato sicuramente giocato meglio dai gigliati, che hanno avuto due occasioni importanti con Nico Gonzalez e Saponara. Al 50′ la squadra di Italiano è passata in vantaggio con il tocco sottoporta di Torreira.

Il gol dell’uruguiano ha sicuramente svegliato l’Inter, che è riuscita a pareggiare al 55′ con il colpo di testa di Dumfries, su assist di Perisic. Nei minuti finali della gara entrambe le squadre potevano vincere, considerando le grandi occasioni prima di Sanchez, bravissimo a respingere il tiro del cileno, e poi di Ikoné, dove c’è stata l’ennesima parata di ieri da parte di Samir Handanovic.

I toscani contro l‘Inter hanno mostrato, come al solito, un ottimo gioco. Tra gli uomini fondamentali di Italiano bisogna sicuramente inserire Lucas Torreira. L’uruguiano si è preso letteralmente le chiavi del centrocampo viola, ma sta riuscendo anche ad essere pericoloso anche in fase offensiva. Proprio sull’ex giocatore della Sampdoria c’è una notizia di calciomercato.

Mercato Fiorentina, è sempre più vicina la firma di Torreira

‘Nicolò Schira’ su ‘Twitter’, infatti, ha lanciato una notizia di mercato su Torreira: “I dirigenti viola lo stanno comprando dall’Arsenal“. Il calciatore, difatti, è in prestito dai ‘Gunners’ con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, ma il team toscano hanno chiesto un piccolo sconto.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Arsenal e Fiorentina. Torreira, che ha segnato 4 gol nelle sue 25 partite giocate in campionato quest’anno, firmerà per i gigliati un contratto fino al 2026, dove percepirà circa 3 milioni di euro all’anno. La conferma del centrocampista è un’ottima notizia sia per Italiano che per i tifosi della ‘Viola’.