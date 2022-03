Juventus, l’annuncio di mercato spiazza i tifosi: la rivelazione in diretta

Rivelazione in diretta da parte di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juventus contro la Salernitana

La Juventus ha portato a casa i tre punti contro la Salernitana, grazie ai gol di Dybala e Vlahovic. L’attaccante argentino è partito titolare dopo la panchina in Champions League col Villarreal. Allegri ha deciso di mandarlo in campo nel finale, solo dopo l’ingresso di Gerard Moreno e il vantaggio del Submarino Amarillo. Il gol di oggi segnato in avvio ha portato poi a un cenno d’intesa tra lo stesso attaccante e il proprio allenatore.

Mancano poche partite alla fine della stagione e la Juventus ha messo nel mirino l’Inter. L’obiettivo è superare i nerazzurri già a partire dalla prossima giornata, dopo la sosta. E Massimiliano Allegri, dopo la vittoria, ha parlato della situazione legata a Dybala. Ogni settimana esce un nuovo capitolo anche legato alla trattativa del rinnovo del contratto.

Juventus, Allegri parla di Dybala e del rinnovo

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Con Dybala ho un buon rapporto, poi ci sono gli screzi. Sono quei momenti in cui scambi le opinioni. Ma indipendentemente dalle discussioni, i giocatori hanno la mia stima. Le cose nascono e muoiono sul momento, non ci sono problemi. E’ arrivato qui da bambino ed è diventato un grande campione”.

Allegri ha poi continuato parlando del futuro di Dybala: “Cosa penso se non ci sarà più qui? Non so, sono in linea con il club, non è solo Paulo che è in scadenza, ma ci sono anche Cuadrado, Perin, Bernardeschi. Se dipendesse da me? Ci sono tante cose in ballo. In questo momento io e la squadra vogliamo far bene nella parte finale di campionato. Poi ci sono i contratti, le volontà”.