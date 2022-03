“È tragicomico”: Donnarumma, incredibile papera durante Monaco-PSG

Gigio Donnarumma è stato duramente criticato dai tifosi del PSG per una parata in occasione del match esterno contro il Monaco.

Non è il miglior momento per il PSG. La squadra di Mauricio Pochettino è stata eliminata dalla Champions League, agli ottavi di finale. L’andata della sfida contro il Real Madrid aveva illuso per un gol al fotofinish da parte di Kylian Mbappé. Lo stesso si è ribadito al Bernabeu ma nell’occasione ha deciso tutto Karim Benzema con una doppietta.

Da lì è partita la delusione sconfinata da parte dei tifosi parigini, i quali hanno visto fallire per l’ennesima volta l’obiettivo almeno dell’ultimo quinquennio. Nonostante gli investimenti migliorino di anno in anno, il trofeo più ambito non è stato ancora messo in cascina.

Le critiche sono rivolte principalmente a Neymar, considerato sul punto di affermarsi come campione ma incapace di farlo fino in fondo, e a Leo Messi. L’argentino era stato immaginato come la soluzione definitiva e colui che potesse portare il vero cambiamento, ma così non è stato. Almeno non come speravano i tifosi.

Monaco-PSG, Donnarumma bersagliato sui social per il gol di Ben Yedder

Questa domenica è giunta l’ennesima conferma del momento di flessione della squadra parigina. Gli 11 di Pochettino hanno perso per 3-0 contro il Monaco, in trasferta. Un tris di reti pesanti da digerire e subito sono imperversate nuovamente le critiche. Questa volta per lo più rivolte all’indirizzo di Gigio Donnarumma.

Il portiere italiano è stato ritenuto responsabile della prima rete subita, messa a segno da Ben Yedder. Sotto porta il calciatore la mette nell’angolino giusto. Una palla che sembra imparabile e veloce, ma secondo i tifosi la colpa è del portiere italiano. “Adesso è tragicomico… Spiaze grande campione”, ha subito commentato l’utente Leonardo V. sui social, diffondendo così il pensiero di molti sia tifosi del PSG che “osservatori” della frangia del Milan.