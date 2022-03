“Lo ha fatto di nuovo”: Donnarumma nel mirino, è successo contro il Monaco

Per il PSG il rapporto con i tifosi è sempre più complesso e sul filo della polemica, che è toccata a Donnarumma, durante la sfida contro il Monaco.

I più bersagliati dopo l’eliminazione del PSG dalla Champions League, in occasione della sfida degli ottavi contro il Real Madrid, sono stati Leo Messi e Neymar. Dai due, infatti, tutti si aspettavano di più, mentre gli unici due squilli, tra match d’andata e di ritorno, li ha realizzati Kylian Mbappé.

Nonostante ciò, ogni momento è quello giusto da parte dei tifosi per responsabilizzare qualsiasi giocatore la cui prestazione è considerata al di sotto delle aspettative. È accaduto anche a Gigio Donnarumma. In realtà da parte dei sostenitori parigini era stato difeso in passato da eccessivi reclami e dalla poca fiducia di Mauricio Pochettino nei suoi riguardi.

La memoria del tifoso però è abbastanza corta o meglio è sottoposta a giudizio ogni volta. Nessun giocatore può considerarla in cascina e al sicuro.

PSG, i tifosi contro Donnarumma: è successo durante il match col Monaco

Ben Yedder due volte e Volland hanno deciso la sfida in trasferta per il PSG e il passivo di 3 gol, nonostante la classifica dei parigini sia decisamente tranquilla, non è stato digerito dai supporter, sempre più delusi da una squadra meno convincente del previsto, sul lungo raggio.

In occasione della prima rete di Ben Yedder i tifosi si sono scagliati contro Donnarumma, colpevole a loro giudizio di non essersi slanciato in una parata meritevole. Il gol, secondo loro, nasce da disattenzione difensore italiano, che ha preso ancora una volta gol sul suo palo di competenza.

Dal gol, in realtà, si può vedere che è tutt’altro che semplice frenare un colpo a tale velocità sottoposta. Ciò non ha impedito che accadessero ancora critiche nei riguardi di Donnarumma. Per i tifosi in questo momento ogni minima disattenzione è da passare al setaccio.