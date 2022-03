Dybala-Juventus, scoppia la polemica: occhio al messaggio sui social

Il messaggio sui social non lascia spazio a interpretazioni: polemica tra la Juventus e Dybala dopo il mancato accordo

Quest’oggi c’è stato l’incontro decisivo tra la Juventus e l’entourage di Paulo Dybala per discutere del rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022. Una trattativa lunga, estenuante, ricca di colpi di scena. Qualche mese fa sembrava fosse tutto fatto, che La Joya continuasse a vestire il numero dieci bianconero. Tanti problemi fisici e parecchie partite saltate dopo, con annesse polemiche con Massimiliano Allegri prima del match con la Salernitana, è cambiato tutto.

Dybala non rinnoverà con la Juventus. E’ questo che è emerso dall’incontro di questo pomeriggio durate due ore tra le più alte cariche dirigenziali con Antun e Novel, i procuratori dell’attaccante argentino. Tanti infortuni negli ultimi due anni hanno impedito al club di continuare a investire il proprio futuro su Dybala. E questo ha generato numerose discussioni.

Juventus, il commento del fratello di Dybala

Alla notizia del mancato accordo con la Juventus, Gustavo Dybala -fratello di Paulo- ha commentato la vicenda con una sola parola: “Incredibile“. Postata nelle Instagram Stories, ormai mezzo comunicativo ufficiale dei calciatori e delle persone a loro più vicine per rendere noti i propri pensieri. Dybala andrà dunque via a parametro zero, e su di lui si sono fatte avanti diverse squadre: Inter e Atletico Madrid su tutte.

Ma non sono da escludere possibilità che portino l’argentino a giocare in Premier League, oppure al Barcellona o al PSG. Uno come Dybala gratis fa gola a molti, anche perché si tratta di un classe ’94. Non resta che aspettare per capire cosa succederà nei prossimi mesi e come finirà la sua avventura alla Juve. Che, fin qui, è stata incredibile. Nel bene e nel male.