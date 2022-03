Dybala, l’addio è realtà: cosa è successo nel summit con la Juventus

Sempre più distanti Dybala e la Juventus, dopo quanto accaduto nel corso del summit andato in scena nella mattinata odierna.

Il giorno del giudizio ha prodotto il suo risultato. Oggi l’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, e lo stato maggiore della Juventus si sono incontrati con l’obiettivo di fare il punto della situazione sulla trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Un summit serrato di due ore (a cui non ha preso parte il presidente Andrea Agnelli), che ha consentito di fare luce sul futuro dell’argentino.

E l’esito è quello più temuto dai tifosi bianconeri. Stando a quanto riportato su Twitter dal nostro direttore Mirko Calemme, le strade dell’attaccante e del club con tutta probabilità si separeranno infatti al termine del campionato. Le parti si sono confrontate, provando ad individuare una soluzione in grado di accontentare tutti ma la distanza tra domanda ed offerta è rimasta ampia.

Troppo, per essere colmata. Dybala, quindi, a partire dal primo luglio sarà libero di firmare a parametro zero per un’altra squadra. Finisce quindi nel peggiore dei modi il suo matrimonio con la Juventus, iniziato nel 2015 quando la società lo acquistò dal Palermo per una cifra vicina ai 40 milioni.

Dybala, addio alla Juventus a fine stagione

Un rapporto deterioratosi negli ultimi anni, a causa dei tanti problemi fisici vissuti dal calciatore autore in questa stagione di 13 gol e 6 assist in 29 presenze complessive a fronte di 12 gare saltate per infortunio. Numeri preoccupanti, che hanno spinto il club a mettere sul piatto inferiori rispetto a quelle attese da Dybala. Da qui la decisione di far saltare la trattativa.

Dybala si prepara quindi ad essere uno dei nomi caldi della prossima sessione del mercato. A lui, ad esempio, è molto interessato l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta che di recente ha avviato i primi contatti con l’entourage del numero 10. Pronto ad inserirsi anche l’Atletico Madrid, che in estate lascerà partire Luis Suarez. Il suo futuro resta da scrivere, il presente invece è ben delineato.