Juventus, colpo di teatro in arrivo? Sta accadendo ora, tifosi in ansia

Proprio in queste ore alla Continassa va in scena un incontro che potrebbe influenzare il futuro della Juventus e tiene in ansia i tifosi.

Come sarà la Juventus del futuro? Istintivamente si potrebbe essere portati a pensare che non è questo il momento di pensarci, e che per la Vecchia Signora il futuro sia adesso. Del resto la vittoria sulla Salernitana, ennesimo risultato utile consecutivo per la banda di Allegri, è servito per accorciare sull’Inter e mantenere le distanze invariate da Milan e Napoli.

Il 1° posto è lontano 7 punti, e a 8 giornate dalla conclusione sembra che lo Scudetto sia davvero molto difficile. Ma il 4° posto viene consolidato di settimana in settimana, e non è un risultato scontato considerando come era iniziata la stagione bianconera.

Tuttavia, tra gli spunti d’interesse relativi al presente, uno in particolare lega attualità e futuro. E cioè il discorso relativo alla situazione contrattuale di Paulo Dybala, gioiello bianconero in scadenza di contratto a giugno. E a oggi potenzialmente libero di accasarsi dove vuole a parametro zero.

Juventus-Dybala, stretta decisiva per il contratto

Dopo essere stato a lungo rimandato, nella giornata di oggi potrebbe essere arrivato il momento per la stretta decisiva. Il rinnovo potrebbe arrivare nelle prossime ore, dato che la dirigenza della Juventus in questo momento si trova a colloquio con i rappresentanti di Dybala.

Gli agenti Jorge Antun e Carlos Novel sono arrivati alla Continassa nella tarda mattinata, intorno alle 11, e proprio adesso si stanno confrontando con il presidente bianconero Andrea Agnelli e il suo staff. La trattativa per un accordo sul prolungamento della Joya, più di 100 gol con la maglia della Juventus che indossa dal 2015, non si è dimostrata fino a oggi semplice.

Oltre alla questione economica, infatti, pesa il giudizio sulle condizioni atletiche dell’argentino, che spesso negli ultimi anni ha avuto non pochi problemi fisici. Certo però bisogna considerare anche le indiscutibili qualità tecniche del giocatore. Da questo punto di vista Dybala è tra i migliori al mondo, e non a caso è finito nel mirino di Inter e Barcellona.

Vedremo cosa succederà, ricordando le parole di mister Massimiliano Allegri che interrogato sulla questione aveva detto di condividere il punto di vista della società. Senza però specificare quale fosse. In giornata forse avremo finalmente una risposta. È il momento della svolta?