“Pallone d’Oro”: svelata un’infuocata presa in giro in Real-Barcellona

Il Barcellona stravince El Clasico contro i rivali del Real Madrid e scatta la presa in giro. Ecco cosa è stato detto al talento delle Merengues.

In campo non c’è stata letteralmente storia. Un Barcellona più motivato e meglio schierato ha la meglio al Bernabeu su di un Real Madrid apparso spento. Xavi, al suo primo El Clasico da tecnico, supera Ancelotti a domicilio e, anche se difficilmente riaprirà al corsa al titolo, consolida comunque la sua posizione in zona Champions League.

Umori opposti naturalmente nelle due ‘anime’ della Spagna. Così mentre i calciatori del Barcellona sono al settimo cielo e vengono giustamente esaltati dalla stampa catalana, quelli del Real Madrid, dopo la clamorosa debacle, sono stati stamani aspramente criticati dagli opinionisti castigliani. Un tale ko, soprattutto in casa, non era minimamente pronosticabile alla vigilia, nonostante il buonissimo momento di forma che i blaugrana stanno attraversando ultimamente.

Oltre a questo anche in campo si sono viste punzecchiature e sfottò, da sempre immancabili in un match tra due grandissime rivali. In particolare al centro dell’attenzione è finito uno dei giovani più interessanti del Real Madrid e, secondo molti, futuro protagonista dei futuri Real Madrid-Barcellona: Vinicius.

Real Madrid-Barcellona, Vinicius punzecchiato

Come riportato da Diario AS, durante il match Vinicius è stato bersaglio di uno sfottò da parte del blaugrana Eric Garcia che, indicandolo dopo averlo fermato per l’ennesima volta, gli ha detto “Il Pallone d’Oro l’anno prossimo”.

Uno sfottò che fa riferimento alla dichiarazioni di qualche tempo fa che Vinicius rilasciò a Movistar in cui, in maniera molto decisa, si candidava come futuro Pallone d’Oro. A dire il vero il discorso di Vinicius era più ampio e meno ‘sborone’. Infatti l’attaccante aveva parlato di successi di squadra come viatico per il massimo riconoscimento individuale. Eric Garcia però, legittimamente preso dalla foga agonistica, ha deciso di punzecchiarlo solo sulla parte del Pallone d’Oro.