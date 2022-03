Ronaldo, lo United ha già individuato il sostituto: è un top della Serie A

Il Manchester United si affaccia in Serie A alla ricerca di un eventuale sostituto di Cristiano Ronaldo: nel mirino c’è un big del campionato.

L’avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United non è di certo stata esaltante. Il campione portoghese, dopo l’addio alla Juventus, è ritornato in Premier League. Con i Red Devils, però, le critiche nei suoi confronti non sono mancate. Il suo rendimento, infatti, è stato al di sotto delle aspettative della società e dei tifosi.

Per questo motivo il club inglese è già al lavoro per pianificare la prossima stagione. Il futuro di CR7 è più incerto che mai. Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2023, il trentasettenne attaccante ex Juve potrebbe dire addio al club che l’ha lanciato nell’Olimpo del calcio già in estate.

Calciomercato Roma, Abraham nel mirino dello United per sostituire Ronaldo

Non a caso, infatti, la società inglese si sta già guardando intorno, alla ricerca del profilo migliore che possa prendere il posto di Cristiano Ronaldo. Ad attirare i riflettori inglesi è stato sicuramente Tammy Abraham. L’attaccante della Roma sta vivendo un momento più che positivo. Dopo aver deciso il derby contro la Lazio di Maurizio Sarri, si è guadagnato il titolo di miglior marcatore del 2022 in Italia, oltre che inglese più decisivo da inizio anno.

Come riferisce ‘Il Messaggero, il centravanti di Josè Mourinho, proprio grazie alle sue prestazioni, è finito sulla lista dei desideri del Manchester United, pronto all’assalto per ingaggiarlo già in estate. Il contratto quinquennale con i giallorossi, dunque, potrebbe tenerlo blindato in Serie A, anche se dinanzi ad offerte irrinunciabili la sua permanenza nella Capitale potrebbe essere messa in discussione.