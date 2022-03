Roma, tris e spettacolo contro la Lazio: Mourinho si aggiudica il derby

Mourinho batte Sarri e si aggiudica il Derby della Capitale: la Roma segna tre gol in 45′ e porta a casa i tre punti

Strepitosa vittoria della Roma nel Derby della Capitale contro la Lazio. Partenza shock per i biancocelesti, che subiscono il gol subito da Tammy Abraham. Il centravanti inglese sta vivendo un periodo di forma meraviglioso. Suo è stato anche il gol decisivo contro il Vitesse. Un gol che ha permesso anche a Mourinho di dire: “La Lazio fuma la sigaretta con Sarri e io sono ai sorteggi di domani”. Infiammando ancor di più una partita che la squadra di Sarri ha sbagliato completamente.

Il 2-0 è arrivato dopo circa 20′, ancora con Abraham. La doppietta più veloce della storia del Derby. Polemiche anche durante il primo tempo per un paio di episodi dubbi nell’area di rigore giallorossa. Ibanez ha colpito con una gomitata Milinkovic-Savic, che è stato anche costretto a uscire dal campo per la perdita di sangue dal naso. Per Irrati tutto buono: niente rigore e caos sui social.

Roma-Lazio 3-0, giallorossi al quinto posto

Prestazione convincente da parte di tutti i calciatori della Roma. Lorenzo Pellegrini, nonostante non fosse al massimo, ha segnato il 3-0 con una punizione magnifica. Il 3-0 ha completamente tagliato le gambe alla Lazio. Nei suoi elementi migliori, i biancocelesti ci hanno provato, ma i limiti tecnici in alcuni elementi sono evidenti. A Sarri mancano gli uomini per fare il suo calcio, per intenderci. E potrebbero solo arrivare dal prossimo mercato.

L’atteggiamento tattico della Roma è comunque stato molto positivo. Mourinho si è anche preoccupato di calmare la Curva Sud a fine primo tempo, con gli ‘olé’ che hanno anche distratto alcuni giocatori. Lo Special One ha tenuto tutti sul pezzo nella ripresa, portando lentamente il risultato a casa e prendendosi una rivincita sulla sconfitta dell’andata. Ora i giallorossi sono al quinto posto, dopo aver scavalcato proprio la Lazio.