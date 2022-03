PSG, sfida alla Juventus per l’ennesimo sgarbo alla Serie A

Il PSG di Al-Khealifi è pronto a pescare ancora in Serie A: aperto il duello di mercato con la Juventus per il talento italiano.

La Serie A continua ad attrarre le mire dei top club europei. Oltre alle occasioni a parametro zero degli ultimi anni, il campionato italiano offre di continuo giovani talenti che possono far lievitare i conti delle società, spesso immischiate in affari di mercato enormi.

L’ultimo nome in ordine temporale accostato a diversi club europei è quello di Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma di Josè Mourinho è nel mirino della Juventus di Andrea Agnelli da diverso tempo. I bianconeri, però, devono prima risolvere il problema relativo alla concorrenza sul mercato. Non a caso, infatti, non sono l’unica squadra ad aver messo gli occhi sul giocatore giallorosso.

Calciomercato Roma, anche il PSG pronto all’assalto a Zaniolo

Come riferisce ‘Il Messaggero’, il direttore sportivo Tiago Pinto è disposto a sedersi al tavolo delle trattative con i bianconeri e le altre società interessate, ma prima bisognerà capire l’effettiva fattibilità dell’operazione. Il club capitolino ascolterà le eventuali offerte per il suo talento che di certo non sta attraversando un momento positivo. Il contratto in scadenza a giugno 2024, intanto, ha attratto numerose big europee, pronte ad approfittarne.

Oltre a Juventus e Milan, infatti, gli estimatori esteri di certo non mancano. Manchester United, Tottenham e soprattutto Paris Saint-Germain starebbero pensando di mettere sul piatto i 40-45 milioni di euro che chiedono i giallorossi. Tutto dipenderà da fattori economici e dalla volontà del calciatore che potrebbe essere decisiva in caso di permanenza o addio prematuro in estate.