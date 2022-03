Juve, due acquisti per sostituire Dybala: c’è anche Zaniolo

Zaniolo al posto di Dybala: sarà questa la strategie di mercato della Juventus in vista della prossima sessione estiva. L’esterno offensivo della Roma resta al primo posto nelle preferenze bianconere in chiave futura

Zaniolo alla Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. La società bianconera è pronta ad affondare il colpo dopo il mancato rinnovo di Dybala. Fumata nera dopo l’incontro tra l’entourage del giocatore e la dirigenza della Juve: l’argentino e la Vecchia Signora si separeranno in vista della prossima estate.

La Roma aprirà all’addio di Zaniolo solamente di fronte a un’offerta cash da oltre 60 milioni di euro. La Juve osserva interessata e proverà a piombare con forte decisione sul giocatore per cercare di convincerlo a dire sì ai colori bianconeri.

L’ex Inter si sposerebbe alla perfezione nel 4-3-3 futuro di Allegri e ricoprirebbe il ruolo di esterno destro con Chiesa a sinistra e Vlahovic al centro dell’attacco. Non solo, non è escluso che la Juventus possa valutare un doppio acquisto per sostituire Dybala.

Zaniolo per Dybala: l’avvicendamento prende forma

La Roma è pronta a dire sì all’addio di Zaniolo, ma solamente di fronte a un’offerta irrinunciabile. I bianconeri potrebbero aprire a un’offerta basata sul prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane.

Bocciata sul nascere l’idea Di Maria, fuori dall’idee progettuali bianconere per carta d’identità e stipendio. Da valutare il possibile assalto per Dembelè. L’esterno del Bacellona si svincolerà a costo zero e potrebbe rappresentare un innesto di qualità per la fascia destra della Juventus.