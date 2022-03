“Lo rivorrei in panchina”: Inter, il big non si trattiene e spiazza tutti

Un giocatore dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni su un presunto ritorno in panchina di un suo ex CT.

L’Inter, tra le prime quattro, è sicuramente la squadra più in difficoltà. I nerazzurri, infatti, hanno totalizzato solo sette punti nelle ultime sette giornate, riuscendo a vincere solo contro la Salernitana di Nicola. Gli uomini di Inzaghi, difatti, hanno pareggiato anche sabato per 1-1 contro la Fiorentina.

La ‘Beneamata’ ha sofferto contro i viola per tutto il primo tempo ed è stato il gol di Torreira a svegliarla, riuscendo a riportare il risultato in parità con la rete siglata da Dumfries. L’Inter, che deve ancora recuperare la partita contro il Bologna, è adesso terza in classifica con sei punti di distacco dal Milan capolista e con solo un punto di vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri.

Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter affronterà proprio la Juventus. Non è un buon momento per la squadra di Simone Inzaghi sia per il forte rallentamento in campionato che per gli infortuni di Brozovic e de Vrij. A peggiorare la situazione è stata la positività al Covid-19 di Lautaro Martinez. Tra gli uomini più positivi di questa fase della stagione interista bisogna annoverare sicuramente Denzel Dumfries.

Inter, Dumfries su Ronald Koeman: “Lo rivorrei in panchina”

Proprio il laterale olandese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘ESPN’, soffermandosi su un presunto ritorno di Koeman come ct dell’Olanda: “Mi è sempre piaciuto lavorare con lui. Con lui ho debuttato uin Nazionale e quello fu un momento meraviglioso. E’ un grande allenatore e lo rivorrei in panchina”.

Queste parole di Denzel Dumfries sono abbastanza spiazzanti, visto che l’Olanda è allenata dallo scorso agosto da Louis van Gaal. Proprio l’ex allenatore di Ajax, Barcellona e Manchester United ha criticato duramente la FIFA per la scelta di far disputare i prossimi mondiali in Qatar: “E’ ridicola questa scelta, la quale è stata presa solo per soldi ed interessi economici”.