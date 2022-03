“Gli ho detto di…”: la rivelazione che scatena il mercato dell’Inter

Arrivano dichiarazioni che non lasciano l’Inter indifferente: andare a giocare in un top club è l’ambizione di entrambi giocatori

Uno dei giocatori al momento più seguito sul mercato ha rilasciato dichiarazioni che non hanno fatto rimanere alcuni club indifferenti. Primi tra tutti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avranno colto al volo il senso di quelle parole. L’Inter è, infatti, da tempo interessata a entrambi questi profili.

Davide Frattesi, ex centrocampista della Roma e attualmente di proprietà del Sassuolo, ha rilasciato dichiarazioni molti interessanti nel corso di una lunga intervista registrata con ‘DAZN’. Il classe 1999 ha parlato dell’ambiente del Sassuolo, ma anche del lavoro e della crescita che ha attuato e che sta attuando grazie alla guida di Alessio Dionisi.

Non soltanto questo. Frattesi, infatti, ha anche del rapporto costruito con Gianluca Scamacca. Un’amicizia, la loro, nata nelle giovanili della Lazio e consolidata negli anni fino ad arrivare al giorno d’oggi. L’Inter non ha mai più di tanto nascosto il proprio interessamento per entrambi. La frase pronunciata dal numero 16 neroverde, allora, non avrà lasciato i nerazzurri indifferenti.

Calciomercato Inter, Frattesi senza peli sulla lingua: “A Scamacca ho detto di andare in un top club, io lo raggiungo”

Intervistato ai microfoni di ‘DAZN’, quindi, Davide Frattesi ha parlato di Gianluca Scamacca, suo compagno di squadra ma soprattutto sui grande amico: “Abbiamo lo stesso carattere e, in ogni caso, siamo molto simili”. Il giocatore neroverde ha poi aggiunti: “Pensiamo le stesse cose, infatti in 15 anni di amicizia non abbiamo mai litigato”.

I due calciatori romani, tuttavia, sono osservati speciali da diversi mesi in casa Inter, quindi l’affermazione di Frattesi, rilasciata con il sorriso, avrà senza dubbio fatto molto piacere tanto a Marotta quanto ad Ausilio: “Devo ammettere che un po’ sono io che inseguo Gianluca (Scamacca, ndr). Quando cambia club, alla fine finisce che io lo seguo. Perciò gli ho detto di trasferirsi in un top club, così lo raggiungo anche lì’“.