“Si aspettava altro, adesso…”: Lazio-Sarri, terremoto e svolta sul futuro

Dubbi e riflessioni nella Lazio: Lotito e Sarri non si incontrano, il rinnovo del contratto del tecnico rinviato a quest’estate

La sconfitta nel derby ha fatto precipitare la Lazio al settimo posto. I biancocelesti sono stati scavalcati da Atalanta e Roma e ora dovranno guardarsi le spalle pure dalla Fiorentina, distante due lunghezze ma con una partita in meno. Il finale di stagione della formazione di Maurizio Sarri si preannuncia elettrizzante.

Il brutto passo falso di domenica ha complicato i piani della società del presidente Claudio Lotito e acuito il malumore per la prestazione offerta nella sfida tanto sentita. Il tecnico campano deve dare continuità ai risultati per classificare la squadra in Europa evitando così ulteriori contraccolpi. Intanto, gli ultimi risultati sembrano aver rallentato le operazioni di rinnovo del contratto di Sarri.

Lazio, congelato il rinnovo di Sarri: qualche dubbio sul futuro tra le parti, se ne riparlerà in estate

La sconfitta del derby ha creato il gelo tra il tecnico e la società, come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’. Il rinnovo fino al 2025 che prima sembrava ben indirizzato, con un aumento di ingaggio da 3 a 3.5 milioni di euro è ora bloccato da alcuni punti interrogativi.

In questa settimana ci sarebbe dovuto essere un incontro per il rinnovo contrattuale, la brutta sconfitta nel derby però ha creato un po’ di perplessità su ambo i fronti. Da parte di

Già il mercato di gennaio aveva generato delle incomprensioni tra Lotito e Sarri.

Alcuni passi falsi hanno generato più di un dubbio nella Lazio mentre dall’altro lato il tecnico, scrive la ‘rosea, “si aspettava rinforzi che non sono arrivati”. E dopo la sfida di domenica si è lasciato andare ad una frase polemica nei confronti del club: “Ho il dovere di difendere i miei calciatori, del resto parlerò direttamente alla società”.

L’incontro dunque non si farà visto i dubbi che esistono su ambedue i fronti. La trattativa, spiega ancora la testata milanese, è probabile subisca un rinvio visto che non esiste neppure un’esigenza assoluta poiché Sarri ha un contratto fino al 2023. Il tecnico dispone di una clausola all’interno del proprio contratto che gli consente di rescindere in caso di accordo con un club straniero. La qualificazione europea e una campagna acquisti sontuosa possono riavvicinare Lotito e Sarri più avanti.