“Come Brozovic…”: Milan, l’ultimo annuncio spiazza i tifosi

L’ultimo annuncio ha spiazzato i tifosi del Milan, soprattutto per la tempistica. E sul web si scatena anche l’ironia.

Sono settimane, per non dire mesi, che in casa Milan si parla della situazione di alcuni rinnovi che andavano discussi e sui quali il club sta lavorando da tempo. Tra questi, ovviamente, il caso che ha attirato di più l’attenzione è di sicuro quello di Frank Kessie. Il centrocampista ivoriano è in scadenza a giugno, ed il Milan ha fatto i suoi passi per cercare di convincerlo a restare. Da qualche settimana, però, la situazione è andata complicandosi fino ad arrivare all’epilogo di queste ore.

Che Kessie avrebbe lasciato Milano alla fine di questa stagione, è un dato che sembrava ormai chiaro da qualche tempo. I negoziati tra club e giocatori sono arrivati ad un punto morto da diverse settimane. Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio che sancisce definitivamente (qualora ce ne fosse ancora bisogno) quello che sarà il futuro di Kessie. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il centrocampista avrebbe già firmato il suo contratto con il Barcellona.

Milan, addio Kessie: firma col Barcellona, ironia sul web

Una situazione che, dunque, sembra aver trovato una svolta che potremmo definire definitiva. Il giocatore – secondo quanto raccontato dal collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio – avrebbe anche già effettuato le visite mediche, oltre ad aver firmato il contratto con il club blaugrana. Una nuova avventura per Kessie, della quale in verità si parlava in maniera insistente da qualche settimana.

E i tifosi come l’hanno presa? L’ambiente, va detto, era ormai rassegnato all’idea di perdere l’ivoriano. C’è chi prevede un percorso non semplice per Kessie in terra catalana, chi paragona questa situazione a quella vissuta con Donnarumma e Calhanoglu, ma c’è anche chi fa ironia: “Quindi Kessie ha già firmato… Come Brozovic“.