Ufficiale Mondiali, doccia gelata per Ronaldo: il Portogallo ora trema

Ancora guai per il Portogallo di Cristiano Ronaldo che deve fare i conti con l’ennesima assenza ai Playoff Qualificazione Mondiale.

Manca sempre meno al rush finale verso i Mondiali di Qatar 2022. Diverse Nazionali sono ancora in corsa per un posto in Coppa del Mondo. Tra queste c’è anche la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Gli azzurri non possono più sbagliare: Macedonia del Nord e Portogallo bisogna batterle a tutti i costi per approdare al Mondiale.

Diverse le defezioni per il commissario tecnico della Nazionale italiana che, però, non è l’unico a fare la conta degli indisponibili. Anche il Portogallo, Nazionale che l’Italia potrebbe affrontare in finale del Playoff Qualificazione, deve fare i conti con numerosi infortuni dell’ultima ora che rischiano di compromettere i piani di Cristiano Ronaldo e compagni.

Mondiali, il Portogallo di Ronaldo fa la conta degli infortunati

Dopo gli infortuni di Ruben Neves, portiere del Wolverhampton infortunatosi al ginocchio nell’ultimo match di Premier League, di Pepe, risultato positivo al Covid-19, arriva un’altra batosta per il CT Fernando Santos. Anche Anthony Lopes, portiere del Lione, è costretto ad alzare bandiera bianca. Il motivo? Nulla di specifico, perché la Federcalcio portoghese si è limitata a riferire che il calciatore non è stato considerato idoneo. Per questo motivo è stato prontamente sostituito da portiere del Wolverhampton José Sà.

Altri indisponibili sono Renato Sanches, out a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, e Ruben Dias, fuori dai giochi per un problema al ginocchio. Da non sottovalutare, poi, l’assenza di Joao Cancelo contro la Turchia. Il laterale tornerebbe a disposizione solo per una eventuale finale contro una tra Macedonia del Nord e Italia.

Calendario Playoff Mondiali

Il Portogallo sarà impegnato in semifinale contro la Turchia. In caso di vittoria contro i turchi, la Nazionale portoghese sfiderà la vincente di Italia-Macedonia.