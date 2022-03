“La situazione è affascinante”: Marotta prepara il colpo che tutti aspettano

Giuseppe Marotta sta aspettando il momento più giusto per affondare il colpo di mercato: occhi costantemente puntati sull’argentino

Da Milano le intenzioni appaiono chiare. Giuseppe Matotta prova una stima molto grande per il giocatore che ormai è liberissimo su piazza. Motivo per cui mancherebbe pochissimo all’Inter per affondare il colpo di mercato.

Molti, sopratutto tra i tifosi nerazzurri, aspettano il colpo di mercato che sembra essere nell’aria ormai da diverso tempo. L’operazione, poi, è diventata ancora più voluta dopo che la Juventus e Paulo Dybala hanno effettivamente posto fine alla possibile apertura sul rinnovo del suo contratto.

Dal 30 giugno 2022, quindi, l’argentino sarà libero su piazza e il colpo a parametro zero fa sicuramente gola a tanti. Dalla Spagna diversi club, primo tra tutti l’Atletico Madrid, monitorano la situazione. In Italia in pole position per lui resta sicuramente l’Inter. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, inoltre, proprio il club nerazzurro sarebbe un passo avanti a tutti gli altri per stanare la concorrenza.

Calciomercato Inter, il tentativo per Dybala da parte di Marotta arriverà: “La situazione è affascinante per tutti”

“La situazione è affascinante per tutti“, questo si legge su ‘La Gazzetta dello Sport’ in merito alla possibilità che Paulo Dybala possa passare dalla Juventus all’Inter nella prossima stagione. A parametro zero, dettaglio di non poco conto. Al momento l’argentino guadagna 7,3 milioni di euro a stagione ma sicuramente, dopo quanto avvenuto alla Juve e complici anche i diversi infortuni, la situazione con il tempo cambiata.

L’Inter, allora, si starebbe preparando (sempre secondo quanto si legge tra le pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’) ad offrirgli circa 7 milioni all’anno più qualche bonus. Le stesse cifre che d’altronde guadagna anche Lautaro Martinez, dal momento in cui qualche mese fa ha rinnovato il proprio contratto. L’operazione, poi, potrebbe essere agevolata dalle cessioni che appaiono sempre più concrete, come ad esempio quella di Arturo Vidal. In quel di Milano, dunque, non ci sono molti dubbi: l’Inter proverà ad affondare il colpo Paulo Dybala.