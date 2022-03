Via Dybala, Allegri ha già scelto i quattro nuovi acquisti della Juve

La campagna acquisti della Juve è già entrata nel vivo con il mancato accordo sul rinnovo di Dybala. L’attaccante argentino, come noto, dirà addio al club bianconero al termine della stagione. Occhi ai nuovi obiettivi di Allegri per l’immediato futuro

La Juve saluta Dybala e apre le porte alla rivoluzione in vista del futuro. Il mercato bianconero punterà su nuovi giocatori in linea con le idee tattiche di Allegri e idonei al suo 4-3-3. L’attaccante argentino, da questo punto di vista, avrebbe rappresentato un ostacolo tattico insormontabile.

Un addio annunciato e confermato nelle scorse ore, ma chi sostituire Dybala? Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, Zaniolo resta in cima alle idee della società bianconera. Attenzione, però, anche a Raspadori, accostato ai bianconeri già da un paio di settimane.

Allegri punterà l’indice su tre-quattro nuovi acquisti per cercare di rifondare la squadra in vista della prossima stagione. Contatti avviati anche per Rudiger: la Juventus proporrà al centrale tedesco un contratto quadriennale da circa 6,5 milioni di euro a stagione. Occhio anche al centrocampo: saranno due gli acquisti della prossima campagna di mercato estiva.

Acquisti Juve, Allegri prepara la rivoluzione: spunta anche Jorginho

Qualora Jorginho dovesse decidere di lasciare il Chelsea a fine stagione, la Juventus potrebbe valutare il possibile affondo sul regista della Nazionale. 50-60 milioni la valutazione fatta dal club londinese, i bianconeri osservano interessati. Massima attenzione anche alla situazione legata al futuro di Pogba: il centrocampista francese potrebbe dire sì alla Juve in caso di un’offerta contrattuale da 8 milioni di euro a stagione.

Di fatto, l’ingaggio destinato inizialmente per Dybala, potrebbe essere dirottato su Pogba per cercare di convincere il francese a dire sì. Zaniolo, Rudiger, Jorginho e Pogba: quattro super acquisti per rifondare la Juventus. Allegri ci spera, ma servirà ridurre drasticamente l’attuale monte ingaggi.