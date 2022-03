“Confermo, è lui il sostituto”: Juventus, l’annuncio di mercato spiazza tutti

La Juventus ha già avviato le proprie trame per sostituire Dybala e in caso di addio di Morata sta già pensando a come sostituirlo

La vittoria con la Salernitana ha fatto dimenticare in fretta l’eliminazione dalla Champions League. La Juventus dopo la sosta potrà ancora tentare di vincere la Coppa Italia (nella semifinale d’andata si è imposta in trasferta con la Fiorentina) e forse giocarsi qualche piccola speranza di primo posto. Max Allegri ha dunque ancora la possibilità di mitigare le sensazioni di una stagione che al momento appare comunque negativa ma che vede i bianconeri davanti a tutte in classifica dalla quinta giornata in poi.

Un dato che crea anche un pizzico di rammarico sul film della stagione, macchiato però in maniera considerevole dal 3-0 interno con il Villarreal. Anche quest’anno, l’assalto all’Europa è fallito negli ottavi di finale. I bianconeri hanno vanificato tutto nei 90’ dell’Allianz Stadium dopo aver superato brillantemente il girone, chiuso anche davanti ai campioni in carica del Chelsea. La dirigenza juventina però è proiettata sul futuro prossimo

Juventus, Gianluca Scamacca è l’uomo individuato per sostituire lo spagnolo Alvaro Morata

Sul calciomercato della Juventus si è espresso Paolo Paganini. Il giornalista di ‘Rai Sport’ ha fatto il punto sugli affari di casa bianconera. In un tweet pubblicato nella mattinata di oggi, Paganini ha fatto sapere che la società del presidente Andrea Agnelli sta pensando principalmente a Nicolò Zaniolo per sostituire Paulo Dybala, che non rinnoverà. Ad oggi sembra un po’ più defilata invece la candidatura di Raspadori.

Il grande sogno, ha poi continuato, è rappresentato da Mohamed Salah. L’egiziano del Liverpool tornerebbe in questo caso in Italia, dove ha già vestito le maglie di Fiorentina e Roma. L’ostacolo principale per il suo arrivo però è rappresentato dall’alto ingaggio. Il calciatore infatti percepisce 12 milioni di euro netti con i ‘Reds’.

Occhio, però, all’attacco perché Paganini termina il suo tweet parlando pure di Alvaro Morata. Il giornalista di ‘Rai Sport’ dice che qualora la Juventus non dovesse riscattarlo dall’Atletico Madrid, l’obiettivo è Gianluca Scamacca del Sassuolo.

L’attaccante classe 1999 ha segnato 13 gol in 28 partite in questa stagione. Il romano, che ha un contratto fino al 2025 con il club neroverde, non ha segnato nelle prime sette partite di Serie A mentre è andato a segno in quattro delle ultime cinque.