Napoli, colpo in attacco: cosa sta succedendo col Sassuolo

Sia il Napoli sia il Sassuolo avrebbero messo gli occhi sullo stesso giocatore. Il reparto da coprire è quello offensivo e il colombiano potrebbe fare al caso di entrambi i club. Ecco dunque cosa sta succedendo in queste ultime ore.

Luis Sinisterra, dunque, sarebbe entrato nel mirino del Napoli per la prossima sessione estiva di calciomercato. Non solo, però, dal momento che anche il Sassuolo sembrerebbe essere interessato al profilo del classe 1999.

L’attaccante è al momento di proprietà del Feyenoord. Tra tutte le competizioni in cui la squadra gioca e ha giocato, Sinisterra ha disputato 38 partite, segnando 18 gol e servendo 11 assist. L’ala sinistra ha, dunque, un senso spiccato del gol che non lascia indifferenti entrambi i club italiani.

Calciomercato Napoli e Sassuolo, occhi puntati su Luis Sinisterra: esterno del Feyenoord nel mirino

Secondo quanto riferito, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, dal giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira: “Napoli e Sassuolo stanno monitorando l’esterno del Feyenoord. Si tratta di Luis Sinisterra, classe 1999“. Un profilo giovane, con uno spiccato senso del gol e dalla grande velocità sulla corsia esterna. Le sue caratteristiche e la sua giovane età (il giocatore compierà a giugno 23 anni) rendono l’operazione appetibile agli occhi dei due club di Serie A.

Cristiano Giuntoli, dunque, sta già pensando a come poter sostituire al meglio Lorenzo Insigne, che a fine stagione volerà in direzione Toronto. Diversi sono i nomi sul taccuino della dirigenza partenopea. Piace appunto Luis Sinisterra. Ma il Napoli sarebbe anche attratto dai numeri registrati, proprio tra le file del Sassuolo, sia da Domenico Berardi (effettivamente pronto per un salto di qualità, ma più avvantaggiato se posto sulla corsia laterale destra) sia da Hamed Junior Traoré.