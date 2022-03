“Non è al meglio”: Italia-Macedonia perde un altro protagonista

Sale l’attesa per il match di domani sera Italia-Macedonia, valido per la semifinale delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini scalda i motori per la sfida di domani. Alle ore 20:45, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, inizia Italia-Macedonia del Nord, gara valevole per la semifinale di Playoff che porta ai Mondiali di Qatar 2022. Un appuntamento da non perdere per gli italiani che sognano di approdare alla prossima edizione della Coppa del Mondo.

Prima di partire per il Qatar, però, bisogna battere a tutti i costi la Macedonia e poi la vincente di Portogallo-Turchia. Un eventuale doppio appuntamento può valere la qualificazione degli azzurri ai Mondiali, reduci dalla vittoria ad Euro 2020. Non sono ammessi più errori. Per questo motivo il CT Mancini è chiamato a schierare il suo undici migliore.

Italia-Macedonia, Nestorovski out: annuncio in conferenza stampa

Stesso discorso vale anche per i macedoni. Per battere la Nazionale italiana servirà mettere in campo un undici a trazione anteriore. Lo sa bene il commissario tecnico Blagoja Milevski, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro gli azzurri. La Macedonia dovrà fare a meno dell’attaccante Ilija Nestorovski che sarà sostituito da Aleksandar Trajkovski: “Lui ha trascorso qui a Palermo quattro anno, si sentirà come se fosse a casa. Nestorovski, invece, non è stato convocato perché non è al meglio della sua condizione fisica”.

Italia-Macedonia, dunque, perde un altro protagonista. Mancini non è il solo a fare la conta degli infortunati e degli indisponibili. Anche il commissario tecnico Milevski deve fare i conti con l’assenza dell’ex Udinese.