Mondiali, salti di gioia per Mancini: la notizia è una manna per l’Italia

Ottime notizie l’Italia e per Mancini in vista del playoff per i Mondiali. A rivelarlo è il diretto interessato in conferenza stampa.

Domani sera l’Italia sarà in campo per il primo match dei playoff per i Mondiali in Qatar contro la Macedonia del Nord. In caso di vittoria gli azzurri se la vedranno con la vincente del match tra Portogallo e Turchia. Carico il CT Mancini e gli azzurri, che nel frattempo hanno ricevuto anche una fantastica notizia.

Giorgio Chiellini, pilastro della difesa della Juventus e dell’Italia, sarà infatti disponibile. A rivelarlo è lo stesso difensore durante la conferenza stampa di rito della vigilia. “Sto bene, ho recuperato.” ha dichiarato il difensore che ultimamente ha sofferto di qualche fastidio fisico di troppo. “Mi sono allenato bene e non ho fastidi. Poi naturalmente l’ultima parola spetta al mister.”

Il difensore è poi entrato nel merito del match: “Di certo non vogliamo che questa partita entri nella storia per i motivi sbagliati. Noi dobbiamo fare la nostra partita. Con convinzione e perché no anche un pizzico di presunzione. Non avere paura, ma nemmeno il braccino corto. Dobbiamo goderci l’atmosfera.”

Italia, la carica di Chiellini: “Giochiamo come sappiamo fare”

Chiellini parla da vero leader della squadra: “Siamo stati sfortunati. Con la Bulgaria potevamo fare meglio, mentre con la Svizzera meritavano entrambe le volte di vincere. Fosse stato per noi avremmo giocato questo match subito dopo la fine del girone.”

Una pensiero per la Macedonia del Nord: “Non sono qui per caso. Se sono arrivati a giocarsi il Mondiale lo meritano. Noi non dobbiamo avere i fantasmi del 2017, chi ha vissuto quella partita saprà certamente gestire la tensione. Dobbiamo giocare come sappiamo fare. Essere noi stessi e giocare a calcio. Se facciamo questo il risultato lo raggiungiamo certamente.”