Incredibile in casa Napoli: paura durante gli allenamenti a Castel Volturno

Incredibile quanto successo al Konami Training Center durante l’allenamento del Napoli. Spavento per Spalletti e i calciatori azzurri.

Ha davvero del surreale quanto accaduto quest’oggi a Castelvolturno al Konami Training Center, il campo di allenamento del Napoli. Increduli sia i calciatori che gli addetti ai lavori, che fortunatamente se la sono cavata solo con un grosso spavento per una vicenda che però ha rischiato di avere conseguenze non certo piacevoli per i presenti in loco.

Mentre i calciatori e il tecnico si trovavano all’interno degli spogliatoi dell’impianto di allenamento per preparare il ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali, un uomo ha letteralmente sfondato il cancello del centro d’allenamento con la sua auto, scatenando la comprensibile paura dei presenti che si sono visti piombare un’auto all’interno del centro d’allenamento.

L’uomo, che fortunatamente non ha arrecato danni a persone, ha poi abbandonato l’auto ed è fuggito a piedi verso il mare. Immediatamente le forze dell’ordine, allertate dai presenti, sono intervenute, interrogando i presenti ed effettuando tutti i rilievi del caso. Subito dopo si sono messe sulle tracce dell’uomo che, come detto, è fuggito a piedi verso il mare. Al momento, nonostante l’inseguimento partito immediatamente, non è però stato comunicato alcun arresto.

Napoli, tanto spavento al Konami Training Center

L’accaduto ha comprensibilmente generato tantissima paura nei presenti che, al momento dell’impatto della macchina con il cancello, si sono visti di fronte ad una scena surreale e potenzialmente molto pericolosa per la loro incolumità.

Fortunatamente nessuno tra i presenti, addetti ai lavori, dirigenti e impiegati si è fatto male. Solo danni al cancello e all’auto dell’uomo. Gli stessi componenti della rosa del Napoli, che al momento del fatto erano negli spogliatoi, fortunatamente se la sono cavata solo con uno spavento e al massimo una storia surreale da raccontare.