“Sono vicini”: Juventus, il primo colpo di Agnelli è ad un passo

La Juventus di Agnelli si affaccia sul mercato alla ricerca di occasioni. Battere la concorrenza è l’obiettivo: il primo affare è ad un passo.

La Juventus di Andrea Agnelli è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Il presidente del club bianconero ha già stilato la lista dei desideri, anche se per il momento la priorità resta concludere il campionato tra le prime quattro dell’elenco generale. Qualificarsi in Champions League è obbligatorio per non mandare in fumo la stagione e gli investimenti già compiuti.

Dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic a gennaio, il club deve risolvere la questione rinnovi, divenuta piuttosto spinosa dopo la decisione di dire addio a Paulo Dybala. Oltre ad innesti in attacco, però, servirà puntellare la rosa anche negli altri reparti, magari cogliendo le occasioni che il mercato propone.

Calciomercato Juventus, bianconeri vicini a Rudiger

Un punto della situazione in casa Juventus l’ha fatto la giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Fabiana Della Valle, intervenuta ai microfoni di ‘Calciomercato.it TV’. La collega ha rivelato le ultime idee di mercato del club bianconero. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “La Juventus potrà investire i soldi risparmiati per Dybala su Pogba – ha dichiarato. Il ritorno del francese però è complesso. A centrocampo c’è anche l’idea Jorginho, mentre per l’attacco il numero uno sulla lista è Nicolò Zaniolo. Per lui bisognerà trattare con la Roma visto che non è in scadenza contrattuale”.

Poi prosegue: “Per la difesa la Juventus si è già portata in avanti. Non escludo che possano esserci due arrivi, ma se così fosse bisognerebbe porsi delle domande su de Ligt. Lui però vuole restare alla Juve. I bianconeri sono forti su Rudiger, sono molto vicini a prenderlo. Poi nella testa della dirigenza c’è sempre Bremer del Torino“.