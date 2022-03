Sarri esulta: Lazio, colpo in chiusura e tifosi spiazzati

Il presidente della Lazio Claudio Lotito sta spingendo per regalare a Maurizio Sarri il primo rinforzo in vista della prossima stagione

Il rapporto tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri non passa per il suo momento migliore e anche l’incontro inizialmente immaginato per questa pausa è stato rinviato ad altra data, forse al termine della stagione quando la Lazio comprenderà anche il suo posizionamento nella classifica finale di Serie A.

Aspetto per niente trascurabile poiché determinerà le strategie future di calciomercato. La sconfitta nel derby tuttavia ha fatto precipitare i biancocelesti in settima posizione. Nel rush finale, ora dovrà provare a rialzarsi in classifica per arrivare con maggiore forza al tavolo delle trattative. Lotito però sta già lavorando per un primo colpo da consegnare a Maurizio Sarri.

Lazio, Lotito spinge per Romagnoli: offerta di ingaggio da 3.2 milioni più bonus per il difensore rossonero

Il primo rinforzo della Lazio in vista della prossima stagione potrebbe riguardare il pacchetto arretrato. I biancocelesti hanno da tempo messo un obiettivo nel mirino. Si tratta di Alessio Romagnoli, in scadenza con il Milan. Il calciatore, transitato nel settore giovanile della Roma, non ha nascosto la sua fede laziale negli anni scorsi, non appena lasciata Trigoria. Questo fattore pertanto potrebbe fare la differenza in sede di trattativa.

Proseguono i contatti per consentire a Romagnoli di trasferirsi a Formello a parametro zero. Il presidente Claudio Lotito, come riferisce il giornalista Nicolò Schira attraverso Twitter, ha già incontrato gli agenti del difensore del Milan in un paio di circostanze e sta continuando a spingere per trovare un accordo. Al capitano rossonero sono stati offerti 5 anni di contratto a 3.2 milioni di euro all’anno più bonus.

Romagnoli potrebbe quindi rilanciarsi alla Lazio dopo che nelle ultime due stagioni è scivolato indietro nelle gerarchie rossonere, chiuso da Kjaer (ora infortunato), Tomori e adesso anche da Kalulu. In questa stagione, il difensore ha collezionato comunque 25 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League, firmando anche un gol nel match di fine novembre contro il Sassuolo.