Italia, disastro Mondiali: l’azzurro fa mea culpa con le lacrime agli occhi

L’Italia va fuori dai Mondiali e si lascia divorare dai sensi di colpa e dalle occasioni perse: l’azzurro si commuove in diretta e fa mea culpa.

Fuori dal Mondiale, per la seconda volta di fila. L’Italia mancherà ancora alla competizione più importante, con la beffa di un Europeo vinto da meno di un anno. Una doccia fredda pesantissima, quella per gli azzurri, che adesso impone riflessioni serissime in seno alla FIGC.

Mentre si dibatte sul futuro del ciclo targato Roberto Mancini, restano in primo piano le tante occasioni sprecate dalla nostra Nazionale. Soprattutto contro la Svizzera, dove gli azzurri hanno fallito ben due calci di rigore e mandato all’aria la possibilità di qualificarsi direttamente alla fase finale del Mondiale.

Rigori che ha fallito Jorginho, eroe dell’Europeo vinto dagli azzurri e intervistato da ‘Rai Sport’ al termine della sconfitta con la Macedonia del Nord.

Italia, addio ai Mondiali. Arriva il mea culpa di Jorginho: il centrocampista si commuove in diretta

Commosso e provato dinanzi ai microfoni della TV di Stato, l’ex regista del Napoli è tornato sui due errori dal dischetto che sono pesati moltissimo all’Italia di Mancini: “Difficile spiegare cosa sia successo. È difficile digerire tutto, ma ci metto la faccia. Mi fa male pensare ai due rigori sbagliati. Ancora ci penso e ci penserò per tutta la vita… Non riuscire ad aiutare la squadra, non rendere felice la gente del tuo Paese… È qualcosa che ti pesa e ti peserà per tanto tempo. Fa malissimo”.

Parole commosse e pronunciate con le lacrime agli occhi da Jorginho, che è tornato senza troppi giri di parole sulla delusione Mondiale dell’Italia. Un peso che, adesso, lui e gli altri azzurri saranno chiamati a digerire in fretta, per aiutare la Nazionale di Mancini a ripartire quanto prima.