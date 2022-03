“Speriamo che Mancini…”: disastro Italia, l’azzurro si sfoga in diretta

Notte da incubo per l’Italia di Roberto Mancini: azzurri fuori dal Mondiale, arrivano i primi commenti a caldo nel post gara.

Una notte da incubo, senza se e senza ma. L’Italia va fuori dai Mondiali e lo fa nel peggior modo possibile: da stra-favorita e al 92′ contro la Macedonia del Nord, cenerentola dei playoff. Una doccia gelata per il Barbera e per tutto il movimento calcistico italiano.

Anche perché le sensazioni erano diverse. E nel corso della partita, gli azzurri sono andati più di una volta vicinissimi al vantaggio. Tante le occasioni, però, sprecate dalla formazione del CT Roberto Mancini, per un difetto che ha pesato moltissimo sul percorso qualificazione degli italiani.

Una mazzata tremenda per l’Italia e per i tanti azzurri che, in campo già in quello sciagurato novembre del 2017, si sono ritrovati a fare i conti con l’ennesimo Mondiale sfumato.

Italia fuori dal Mondiale: Chiellini commosso al termine della gara

Ai microfoni di ‘Rai Sport’, il capitano Giorgio Chiellini ha voluto metterci la faccia e commentare la disfatta della sua Italia: “Difficile spiegare cosa ci sia successo – commenta commosso il difensore bianconero – C’è grande delusione. Abbiamo fatto una buona partita, ma c’è mancato solo il gol”.

Poi una stoccata alle critiche delle ultime giornate: “Non siamo stati presuntuosi, abbiamo solo commesso qualche errore da settembre ad oggi. Li abbiamo pagati, siamo distrutti e affranti”, aggiunge Chiellini.

Di qui, il capitano azzurro ha tracciato la strada per il futuro e difeso a spada tratta il CT Mancini: “Sono orgoglioso comunque dei miei compagni e, adesso, dobbiamo ripartire. Dentro di noi resta un grande vuoto, spero che questo ci dia la voglia di rifarlo alla grande. Soprattutto di poter ripartire con il mister, che per me è una persona imprescindibile. Spero che Mancini resti con noi”.