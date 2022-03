Incubo Italia, Mancini si dimette? Arriva la rivelazione in diretta

L’Italia manca la possibilità di accedere ai Mondiali e l’incredulità di Roberto Mancini è evidente: la rivelazione del CT arriva in diretta

Roberto Mancini, al termine di Italia-Macedonia del Nord, ha parlato ai microfoni ‘Rai Sport’. La delusione per la gara persa, specialmente nel modo in cui è avvenuto questa sera, è tanta. Il CT ha anche parlato di futuro in diretta.

Secondo quanto riferito da Roberto Mancini, la sconfitta di questa sera è stata una delle peggiori della sua carriera. Una delusione che difficilmente verrà dimenticata. Tanto dal CT quanto dal gruppo azzurro e dai tifosi italiani.

Il Barbera di Palermo questa sera era colmo, al 100% della capienza, con l’intento di sostenere quella stessa Nazionale Italiana che solamente otto mesi fa festeggiava a Wembley, con i suoi giocatori che si laureavano campioni d’Europa. Uno sguardo al futuro che ora appare anche inevitabile. Dal momento che dopo la Svezia, questa sera è stata registrata un’altra enorme delusione contro la Macedonia del Nord.

Italia, nel post-partita parla Mancini: “Sono troppo deluso ora per parlare del futuro”

Roberto Mancini, dunque, ha parlato così ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Futuro? Ora mi sento troppo deluso per parlare del mio futuro, vedremo. La delusione è troppo grande per parlare di futuro ora. In gruppo l’abbiamo dominata, bastava un gol e saremmo stati ai mondiali. Subire gol al 92’ sembra sia stato fatto a posta. Questa è una squadra con bravi giocatori, mi dispiace molto per loro”.

Alle parole di Mancini, poi, hanno fatto seguito sempre a ‘Rai Sport’ quelle del presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “Mi auguro che Mancini resti con noi. Ha un impegno con noi per un progetto, spero smaltisca come noi le scorie di questa delusione. Ritroveremo energie da mettere a disposizione del mondo del calcio”.