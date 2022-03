“Non lo volevo”: Mondiali-Italia, il mea culpa di Mancini sorprende i tifosi

Appuntamento con la storia per l’Italia di Mancini, che contro la Macedonia del Nord si giocherà il primo atto per i Mondiali.

Una serata da non sbagliare, senza se e senza ma. Lo sa bene l’Italia del CT Roberto Mancini, che a breve sarà sul terreno del Barbera per la sfida alla Macedonia del Nord. Una gara delicata, che potrà dire subito agli azzurri se saranno degni o meno di un pass per il prossimo Mondiale.

Dopotutto, la posta in palio è altissima. Non solo per la Nazionale azzurra, ma per l’intero movimento calcio italiano. Fallire per la seconda volta di fila, significherebbe bucare il Mondiale per una generazione, privando calciatori e tifosi dei nostri anni di una competizione vitale per la nostra federazione.

Una serata pesante per l’Italia, come rivelato e raccontato ai microfoni di ‘Rai Sport’ dallo stesso CT Roberto Mancini, a pochi minuti dal calcio di inizio con la Macedonia del Nord.

Mancini e il mea culpa Mondiali: “Non volevo questi playoff, ma eccoci qua…”

Ai microfoni della TV di Stato, il tecnico azzurro ha presentato così la gara tra la sua Italia e la Macedonia del Nord: “È un playoff di cui avrei fatto a meno, ma eccoci qua. Non lo volevo, però ci siamo e dobbiamo mostrare il nostro valore ed essere ottimisti”. Un mea culpa velato, quello di Mancini, che mai ha dato alibi alla propria Nazionale, anche nei momenti più complicati del proprio ciclo.

“Stasera mi aspetto una squadra concentrata, che non si aspetti nessun regalo. L’unica vera difficoltà può essere la convinzione di avere una gara semplice”, aggiunge Mancini, che poi spiega: “Abbiamo l’esperienza per evitare che questa diventi una partita complicata, non dobbiamo sottovalutare la Macedonia del Nord“.